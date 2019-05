La prevenzione oncologica al centro del convegno organizzato al "San Luca" con ISPRO

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 10 maggio 2019, 15:03

E' il momento di dire basta all'incuria e all'abbandono in cui versano città, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi del Paese. E' il momento di reagire a una burocrazia asfissiante che blocca tutto e peggiora le condizioni di vita di ognuno di noi.

giovedì, 9 maggio 2019, 16:56

Un nuovo tassello si aggiunge alla riqualificazione del quartiere di Sant'Anna attraverso il programma di interventi Piu- Quartieri Social, voluti dall'amministrazione comunale per riqualificare le aree periferiche della città

giovedì, 9 maggio 2019, 15:22

In merito alla situazione del pronto soccorso di Lucca ed all’intervento dei segretari provinciali di Cgil Fp, Cisl Fpl e Uil Fpl, l’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce di essere consapevole delle carenze di organico, che riguardano tutti gli ospedali d’Italia, e la questione è da tempo all’attenzione della direzione...

giovedì, 9 maggio 2019, 13:23

Si terrà domani alle ore 14.15 presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale il convegno dal titolo “Turismo accessibile e volontariato in Toscana: scenario attuale e prospettive per il futuro” organizzato dal Centro Studi e Ricerche di Fondazione Campus in collaborazione con Cesvot

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:15

È un traguardo importante, che premia un'azienda del nostro territorio capace di crescere anno dopo anno, fino a diventare realtà di riferimento del proprio settore nel panorama nazionale. Stiamo parlando della Sinergest, la software house di Capannori specializzata nell'ottimizzazione dei processi aziendali

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:07

L'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha annunciato a Milano i vincitori del Premio Professionista Digitale 2018 rivolto agli studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business con l'utilizzo delle tecnologie digitali