Economia e lavoro



L'azienda USL Toscana nord ovest: "Vicini alla nostra operatrice; il caso sarà gestito come evento-sentinella"

venerdì, 10 maggio 2019, 23:07

In merito all’aggressione di una dipendente nella cittadella della salute “Campo di Marte”, l’azienda esprime vicinanza alla propria infermiera ed evidenzia che la segnalazione del grave episodio è stata subito presa in carico dalla direzione aziendale, che si è attivata perché l’accaduto venga gestito come evento-sentinella, in quanto “indicatore di possibili problemi nell’assistenza e nell’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”.

Verranno quindi effettuati approfondimenti per capire se, all’interno del servizio interessato, siamo presenti elementi di criticità su cui intervenire, al di là della gestione del livello di aggressività da parte dell’utenza, purtroppo in preoccupante aumento.

In questi casi, inoltre, l’Azienda mette anche a disposizione il servizio interno di benessere organizzativo con psicologi specializzati in grado di fornire un supporto agli operatori aggrediti.

Negli ultimi mesi gli sforzi dell’Azienda si sono concentrati sui settori risultati più a rischio, ma con la volontà di estendere queste azioni di miglioramento anche ad altre strutture.

In particolare in Pronto Soccorso sono stati attuati accorgimenti per contenere i tempi di attesa, percorsi specifici per pazienti agitati o sotto l’effetto di sostanze d’abuso, partecipazione al gruppo di lavoro aziendale, vigilanza interna che staziona in PS nei periodi tra le ronde, audit periodici e formazione del personale (con il coinvolgimento del gruppo di lavoro, della struttura che si occupa di benessere organizzativo, del settore della sicurezza dei pazienti e dei medici competenti).

Lucca è stata inoltre la prima realtà a dotarsi, in tutto l’ambito territoriale, di cartellonistica per “tolleranza zero”, in cui si invita la popolazione a rivolgersi con fiducia e con rispetto agli operatori sanitari, ricordando pero che si tratta di pubblici ufficiali al servizio dei cittadini.

L’Azienda USL Toscana nord ovest sanitaria ha inoltre costituito un gruppo di lavoro aziendale per l’analisi e la prevenzione del rischio di aggressioni a danno degli operatori sanitari, coordinato dal direttore del servizio Prevenzione e protezione, Emilio Giovannini, ed a cui partecipano sia rappresentanti delle professioni che delle funzioni tecniche di staff.

Questo gruppo di lavoro è impegnato ad armonizzare in ambito aziendale le modalità di segnalazione dell'evento, di gestione della segnalazione offrendo ai dipendenti supporto post evento, fino a definire criteri uniformi per la valutazione del rischio presso le strutture ASL.

Questo per favorire sia la raccolta che l’analisi dei dati delle aggressioni in una logica sistemica, volta alla prevenzione del rischio per gli operatori ed alla salute dei pazienti. Si sta quindi lavorando ad azioni preventive rivolte alla formazione del personale, all’organizzazione del lavoro ed agli interventi di tipo ambientale. Viene effettuata un’analisi dei dati delle aggressioni, vengono condotti sopralluoghi ed interviste negli ambienti di lavoro più esposti e si sta revisionando anche la letteratura scientifica sulla materia. Grazie a questo lavoro si sta cercando di far emergere anche i casi che finora non venivano segnalati.

Da ricordare inoltre che fin dall’avvio del Sistema di Monitoraggio degli Errori in Sanità nel 2009, divenuto un Livello Essenziale di Assistenza (LEA) nel 2011, le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sono considerate nei casi più gravi - come quello avvenuto ieri a Campo di Marte - degli eventi sentinella. Come detto, poi, gli operatori hanno anche a disposizione il servizio di benessere organizzativo. Inoltre, il gruppo di lavoro aziendale predispone una o più azioni di miglioramento gestibili sia a livello locale che aziendale, con il supporto delle strutture di staff.

Da evidenziare inoltre che in Asl Toscana nord ovest i settori della sicurezza del paziente e della sicurezza degli utenti lavorano insieme, nella convinzione che siano queste le due facce di un unico grande problema.