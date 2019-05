Economia e lavoro



Prestigiosa nomina per Marcello Bertocchini nel collegio dei revisori dell’ACRI

martedì, 21 maggio 2019, 17:11

mportante riconoscimento per Marcello Bertocchini. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, infatti, nel corso dell’assemblea dell’ACRI, svoltasi questa mattina, martedì 21 maggio, a Roma, è stato nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione che riunisce le Fondazioni e le Casse di Risparmio italiane.

L’assemblea ACRI era stata convocata per eleggere, fra l’altro, il nuovo presidente, Francesco Profumo, in sostituzione di Giuseppe Guzzetti, e i nuovi componenti del Consiglio per il triennio 2019-2021.

“Sono molto orgoglioso dell’incarico affidatomi – ha affermato Bertocchini – che ritengo costituisca un riconoscimento indiretto anche all’operato della Fondazione CRL e agli importanti risultati conseguiti in questi anni.”