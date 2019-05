Economia e lavoro



Quartieri Social: a Sant'Anna si riattiverà il laboratorio sociale dell'Arci. Una rinnovata sala polivalente sarà a disposizione del quartiere

giovedì, 9 maggio 2019, 16:56

Un nuovo tassello si aggiunge alla riqualificazione del quartiere di Sant'Anna attraverso il programma di interventi Piu- Quartieri Social, voluti dall'amministrazione comunale per riqualificare le aree periferiche della città.

Dopo l'inaugurazione del parco pubblico di viale Einaudi e il completamento della pista ciclabile sul viale Puccini, sono infatti terminati anche i lavori di ristrutturazione dei locali di piazzale Sforza, dove sarà operativo il circolo Arci, che già aveva qui la sua sede e che per tutto il periodo del cantiere si era trasferito in via Pisana Vecchia.

Il nuovo spazio sarà interamente gestito dall'Arci e verrà utilizzato per iniziative di carattere sociale e culturale che andranno ad animare la vita del quartiere. Al piano terra ci sarà il Laboratorio Sociale di Piazzale Sforza, con tutta una serie di attività gestite direttamente dall'Arci come il doposcuola e la scuola estiva, che prenderà il via la prossima estate e a cui potranno accedere gratuitamente i figli delle famiglie in difficoltà economica. Al primo piano saranno invece operativi gli uffici dello Sprar della Provincia di Lucca.

Sempre al piano terra sarà a disposizione del quartiere e delle associazioni una sala polivalente, completamente rinnovata con criteri di sostenibilità energetica, attrezzata e dotata di una serie di servizi fra cui la rete WiFi. Qui si svolgeranno iniziative di diverso tipo, come proiezioni di film, presentazioni di libri, incontri del quartiere e altre attività. La sala, anch'essa gestita dall'Arci, sarà disponibile nelle prossime settimane e avrà un suo regolamento, proprio per fare in modo che il suo utilizzo sia in linea con gli obiettivi di animazione e socializzazione del quartiere contenuti nel progetto Piu.