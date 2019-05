Riparte il progetto Ventaglio

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 7 maggio 2019, 14:41

Prima confermato lo sciopero del Gruppo Banco Bpm della Toscana per il 14 maggio con manifestazione a Lucca, poi sospeso a causa di un cavillo burocratico con cui l'azienda ha contestato la data della proclamazione dello sciopero

lunedì, 6 maggio 2019, 20:49

La CUB Trasporti torna sulla questione affidamento diretto della gara ad Autolinee Toscane: "Applaudiamo l'operato della Regione Toscana e del Governatore Rossi, i lavoratori vogliono Autolinee Toscane, cosi come tutti i cittadini, vista l'attuale gestione fallimentare"

lunedì, 6 maggio 2019, 14:08

Le cifre: +42 per cento di avanzo rispetto al 2017 nonostante l’anno particolarmente difficile; rapporto avanzo d’esercizio/patrimonio del 3,35 per cento; un patrimonio di 53milioni di euro; 201 progetti sostenuti per oltre 1 milione di euro.

domenica, 5 maggio 2019, 11:41

La Cna di Lucca, in collaborazione con l’azienda CrescITA, ha organizzato un workshop gratuito esclusivamente per imprenditori, previsto per martedi 7 maggio dalle ore 15 alle ore 17,30 nella sede dell’associazione in via Romana 615/P

sabato, 4 maggio 2019, 19:12

Maurizio Barsella e Antonio Amoroso per Cub Trasporti: "La CUB Trasporti accoglie molto favorevolmente l'annuncio della Giunta Regionale circa l'assegnazione diretta del trasporto pubblico. Riteniamo molto positiva la scelta alla luce della sentenza della Corte Europea e sulle sentenze già passate che hanno stabilito la regolarità della gara e la...

venerdì, 3 maggio 2019, 20:41

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questi due annunci di ricerca personale da parte di Ego Wellness Center