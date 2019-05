Economia e lavoro



Scuole, agenzie e imprese insieme per il turismo nella provincia di Lucca: successo per i corsi di formazione

giovedì, 16 maggio 2019, 14:08

Scuole, agenzie e imprese insieme per il turismo nella provincia di Lucca: si sono conclusi con successo i due giorni di formazione del Progetto STAF Strategie di Governance organizzati dal Polo tecnico professionale (PTP) "Fortuna" (Formazione, Turismo, Arte e Natura), coordinato dall'agenzia Per-Corso di Lucca e finanziato dalla Regione Toscana per la realizzazione di iniziative di formazione per studenti e operatori del settore turistico del territorio volte a creare sinergie tra scuole, agenzie e imprese turistiche che aderiscono allo stesso Polo.

A Viareggio e Lucca si sono tenuti due eventi informativi e formativi aperti ai partner del progetto e a tutti gli operatori turistici della provincia, lunedì 13 maggio all'ISI Piaggia di Viareggio e martedì 14 maggio alla Camera di Commercio di Lucca.

È stata l'occasione di mostrare i risultati di una ricerca realizzata in collaborazione con la società di consulenza Hotel Klinic di Trento che ha curato la progettazione del piano di sviluppo strategico del Polo lucchese nato nel 2014 per rafforzare la competitività e l'occupabilità dei lavoratori dei settori turistico e dei Beni culturali, qualificando la formazione di tutte le diverse figure tecniche e professionali. Un Polo di cui fanno parte gli istituti scolastici Barga, Sandro Pertini, Carlo Piaggia, Guglielmo Marconi, la Fondazione Campus, l'agenzia formativa Per-Corso e che, tra i partner, vede Provincia di Lucca, Confcommercio Lucca, Fondazione Pascoli, Confesercenti Toscana Nord, i Comuni di Viareggio, Seravezza, Borgo a Mozzano, Barga, il Liceo artistico musicale Passaglia, la Fondazione Terre Medicee, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"La caratteristica principale che negli ultimi anni definisce il turismo è la sua costante crescita in termini di numeri, ma soprattutto sono le abitudini e le aspettative dei turisti che evolvono – si legge nella ricerca - . Si tratta di un viaggiatore informato, attento ed esigente che non transige sul disservizio e gradisce un trattamento curato nel minimo dettaglio. Di conseguenza l'offerta turistica deve adattarsi al mercato, ma meglio dovrebbe anticipare il cambiamento e attivarsi per soddisfare le richieste dei turisti. Per riuscire a gestire il cambiamento e adeguarsi ai trend del momento sono necessarie competenze e professionalità ben formate e in grado di affrontare le nuove sfide con gli strumenti giusti. Un personale istruito e aggiornato è necessario per confrontarsi con gli attuali trend. Per arrivare ad una figura professionale adeguata al presente è necessario quindi un percorso formativo al passo con i tempi".

L'attività principale dei Poli tecnici professionali è proprio quella di individuare i gap tra esigenze delle aziende in termini di figure professionali e colmare questa lacuna attraverso la formazione di utenti del territorio in grado, nel futuro, di inserirsi nel mercato del lavoro con le competenze espressamente richieste dalla filiera produttiva.

Nella ricerca è stato delineato un progetto strategico di sviluppo a partire da una fotografia dello stato attuale in cui si evince che il Polo sinora ha lavorato con successo sulla progettazione di corsi formativi (ruolo che attualmente lo contraddistingue), sul coordinamento dei soggetti partner e sulla gestione finanziaria del PTP, ma che ancora deve migliorare sotto il profilo della promozione di eventi sul territorio, della cura delle relazioni con le aziende e della gestione della comunicazione.