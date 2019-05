Economia e lavoro



Sinergest festeggia i 20 anni di attività

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:15

È un traguardo importante, che premia un'azienda del nostro territorio capace di crescere anno dopo anno, fino a diventare realtà di riferimento del proprio settore nel panorama nazionale. Stiamo parlando della Sinergest, la software house di Capannori specializzata nell'ottimizzazione dei processi aziendali, che questa settimana festeggia i suoi primi 20 anni di vita. Il "compleanno" esatto è caduto qualche giorno fa, il 5 maggio, ma l'azienda festeggerà i primi due decenni di attività questo venerdì a Viareggio, con un evento al quale sono state invitate alcune delle più importanti aziende del nostro paese, clienti di Sinergest, tra cui Carglass – gruppo Belron, Bureau Veritas Italia, Engie Italia e The Swatch Group.

"Siamo felici ed emozionati – spiega Marco Vannucchi, fondatore e amministratore delegato di Sinergest – perché si tratta di un'ulteriore tappa che arricchisce il nostro cammino. Vogliamo festeggiare come si deve questo compleanno, parlando delle prossime sfide e dei progetti futuri che ci aspettano, ma soprattutto ringraziando le persone e le aziende che hanno creduto nei nostri prodotti e nella nostra esperienza aiutandoci a diventare la realtà che siamo oggi. Non posso svelare più di tanto, ma è proprio questo il concetto che si nasconde dietro la campagna di comunicazione scelta per l'evento, il cui visual è rappresentato da una galassia. Ecco, la galassia è un insieme di stelle ed elementi legati dalla reciproca forza di gravità, così come la Sinergest èuna forza dinamica e attrattiva per clienti, partner tecnologici, fornitori e professionisti".

Sinergest nasce nel 1999 come azienda specializzata nella consulenza organizzativa alle imprese nell'ambito dei sistemi di gestione. Dopo un percorso di crescita che l'ha portata a sviluppare e distribuire soluzioni software evolute su piattaforma proprietaria, adesso è un'affermata software house che intraprende in tutta Italia progetti di reingegnerizzazione dei processi aziendali (con particolare riguardo a quelli correlati ai sistemi di gestione), unendo la propria tecnologia a un servizio di consulenza organizzativa fornita da professionisti con una lunga esperienza nei più svariati settori. La sede principale si trova a Lunata, ma al team di 25 persone che lavorano nella sede di Lucca si aggiungono gli uffici di Modena e Milano, oltre ad una rete di partner e distributori sparsi in tutta Italia.

"Durante l'evento di venerdì – continua Vannucchi - presenteremo alcuni dei progetti che caratterizzeranno questo ventesimo anno. Tra questi spicca la nuova release del software Sinergest Suite, che avrà anche una app per HoloLens (il visore di Microsoft), che consentirà di applicare la realtà aumentata ad alcuni moduli del prodotto. Tra le innovazioni che saranno introdotte spicca anche l'integrazione con lo Smart Vest, un giubbotto da lavoro in grado di inviare e ricevere informazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per rendere più efficiente la produzione e la gestione degli impianti grazie alla possibilità di scambiare dati con le macchine".