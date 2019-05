Economia e lavoro



Turismo accessibile in Toscana, il report della Fondazione Campus per il Festival del Volontariato

giovedì, 9 maggio 2019, 13:23

Si terrà domani alle ore 14.15 presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale il convegno dal titolo “Turismo accessibile e volontariato in Toscana: scenario attuale e prospettive per il futuro” organizzato dal Centro Studi e Ricerche di Fondazione Campus in collaborazione con Cesvot. L’iniziativa rientra nel più ampio calendario eventi della IX edizione del Festival Italiano del Volontariato, in programma a Lucca dal 10 al 12 maggio.

“La dimensione etica e sociale del turismo accessibile in Toscana – spiega il Prof. Corrado Del Bò, coordinatore del Centro Studi e Ricerche di Fondazione Campus - è particolarmente cara a chi opera all’interno delle organizzazioni di volontariato. Ne sono testimonianza le numerose attività che da anni vengono svolte all’interno di questi enti a sostegno di un turismo sempre più accessibile. Anche il Centro Studi e Ricerche di Fondazione Campus ha abbracciato con grande convinzione e interesse questo tema”.

“Grazie al sostegno di CESVOT e alla collaborazione delle tante associazioni di volontariato situate in tutta la Toscana – interviene Aurora Cuddemi, ricercatrice del Centro Studi di Fondazione Campus - siamo riusciti a realizzare un primo quadro del Turismo accessibile in Toscana nel suo legame con il Volontariato, soffermandoci sull’oggi ma con una visione proiettata verso il futuro. Di questo e di molto altro parleremo nel corso del convegno”.

Durante l’incontro verrà presentata e discussa la ricerca sul turismo accessibile che il Centro Studi e Ricerche della Fondazione Campus ha realizzato per CESVOT. Interverranno come relatori: Aurora Cuddemi, ricercatrice Centro Studi Fondazione Campus, Maria Giulia Bernardini, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Ferrara, Simona Zedda, Rete del Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ, Sara Fulco, Cervelli in Azione, Adele Fiorenza e Angelo Fusillo, Curatori del blog Comma2, Gabriele Granato, Autore de L’inestimabile valore. Marketing e Fundraising per il patrimonio culturale, Andrea Lombardi, Autore della ricerca Accessibilità sulla via Francigena toscana.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.