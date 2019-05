Economia e lavoro



Un incontro con il territorio per illustrare le strategie della Fondazione Crl

martedì, 21 maggio 2019, 16:16

Solidità, sostenibilità, sussidiarietà: sono queste le parole-chiave alle quali il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, ha voluto improntare l’Incontro con il Territorio, una iniziativa svoltasi lunedì pomeriggio nell’auditorium di San Micheletto, organizzata per illustrare ai rappresentanti delle istituzioni e ai maggiori stakeholder della provincia le strategie messe a punto dalla Fondazione per gli anni avvenire.

Accanto alla solidità finanziaria, ma anche a quella propria della capacità organizzativa e dell’utilizzo sapiente delle risorse umane, Bertocchini ha parlato del ruolo che la Fondazione intende svolgere sempre di più in futuro: un ruolo complementare e non sostitutivo rispetto a chi - enti pubblici e associazioni private – intende beneficiare dei contributi che la stessa Fondazione assegna per la realizzazione degli interventi sul territorio.

Coordinato da Massimo Marsili, responsabile progetti della Fondazione, e accompagnato da una vivace narrazione per immagini e fumetti, realizzati in diretta dal disegnatore viareggino Federico Bertolucci, ‘intercettato’ grazie alla collaborazione con Lucca Comics&Games, l’incontro si è sviluppato attraverso gli interventi di Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico di Lucca, Livorno e Massa Carrara, Edoardo Gugliotta dell’Istituto di Credito sportivo e Martino Panighel di Synloc, società di riferimento nel mercato della consulenza e degli investimenti nel campo delle infrastrutture e dell’energia a supporto dello sviluppo locale. Sulle tematiche del Volontariato, Sociale e Terzo Settore sono intervenuti la vicepresidente della Fondazione Crl, Lucia Corrieri Puliti, ed Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto Costituzionale alla Scuola S. Anna di Pisa.

Di arte e cultura come motori di crescita sociale ed economica hanno parlato lo stesso coordinatore dell’incontro, Massimo Marsili, e il direttore della Fondazione Ragghianti, Paolo Bolpagni, mentre su ricerca e università sono intervenuti Claudio Montani, del CNR di Pisa, e Pietro Pietrini, direttore di IMT, Scuola di alti studi Lucca.

Franco Mungai, responsabile tecnico della Fondazione ha illustrato gli sviluppi e le progettualità legate all’ampliamento della residenza universitaria di IMT nelle strutture di Via Brunero Paoli, mentre la direttrice della Fondazione, Maria Teresa Perelli, ha fatto il punto sui bandi per contributi, delineando le strategie programmate e i risultati conseguiti.

L’iniziativa si è conclusa con un breve dibattito e con l’intervento del presidente Bertocchini, il quale ha tirato le fila della convention, raccogliendo le tante suggestioni emerse dal confronto con i rappresentanti delle istituzioni e degli stakeholder.

Nei prossimi mesi, la Fondazione promuoverà una serie di incontri nelle tre aree in cui è suddivisa la provincia di Lucca, Piana, Versilia e Valle del Serchio, per “ascoltare” le esigenze provenienti dal territorio, ai fini di una pianificazione più aderente ai bisogni reali della collettività.