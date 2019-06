Economia e lavoro



A Sant'Anna torna "La Festa della Bancarella"

venerdì, 7 giugno 2019, 11:33

Torna domenica 9 giugno nel quartiere di Sant'Anna la Festa della Bancarella, uno degli eventi legati al settore dei venditori ambulanti più tradizionali e conosciuti della Lucchesia. L'evento, giunto alla sua 29esima edizione, è organizzato come sempre da Confcommercio, attraverso il suo sindacato Fiva, in collaborazione con il Comune e si svolge come di consueto la terza domenica di maggio. A partire dalle 8 del mattino, quartiere invaso da decine e decine di banchi che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all'insegna della qualità, con un occhio di riguardo alla vendita di prodotti alimentari tipici, fiori e piante. Per tutta la giornata i negozi di Sant'Anna resteranno aperti: gli organizzatori tengono a sottolineare anche l'ampia disponibilità di parcheggi gratuiti nelle vicinanze della manifestazione, che sarà dunque facilmente raggiungibile per il pubblico. L'evento avrebbe dovuto svolgersi come ogni anno la terza domenica di maggio (ovvero sia il 19), ma fu poi rimandato in extremis a causa del maltempo.