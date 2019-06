Economia e lavoro



Alternanza Scuola-Lavoro 2018/2019: Essity continua ad investire nelle nuove generazioni e conclude con successo il ciclo di formazione didattica

venerdì, 28 giugno 2019, 10:31

Un’esperienza immersiva e formativa, tanto utile, che Essity - azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove – continua ad offrire ai giovani aspiranti professionisti del settore cartario, offrendo l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso sui banchi di scuola.

Un percorso formativo che si è appena concluso con successo all’interno degli stabilimenti di Porcari e Altopascio, per l’anno scolastico 2018-2019. L’iniziativa, come ogni anno, si rivolge agli studenti dell’indirizzo di studio in Tecnologie Cartarie, avviata da Formetica – in collaborazione con Assocarta – e il partenariato tra le aziende del settore cartario del territorio e l’ITS Marchi–Forti di Pescia.

Un’azione importante che persegue ammirabili obiettivi. Investire nell’istruzione delle nuove generazioni significa formare i professionisti di domani e farlo nella comunità locale significa stringere un legame sempre più forte e proficuo con il territorio e i suoi abitanti, raffinando anche il know-how dell’industria cartaria del luogo, nutrito dallo scambio tra scuola e mercato del lavoro.

“Siamo orgogliosi di far parte di questo programma, in costante sinergia con il mondo scolastico e le tante e importanti realtà produttive della zona. Vogliamo essere all’altezza delle aspettative delle nuove generazioni native digitali, pertanto siamo stati entusiasti di offrire contenuti nuovi, aggiornati, stimolanti per gli studenti, sempre più esigenti e attenti allo sviluppo tecnologico sostenibile”, ha commentato Serafin Borreguero HR Director Essity Italy SpA.

Una strategia win-win di cui gli studenti di quest’anno sono stati particolarmente soddisfatti. I feedback raccolti infatti incoraggiano l’azienda a promuovere iniziative di questo tipo, continuando ad investire nella formazione delle nuove generazioni.