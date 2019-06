Economia e lavoro



“Artigianato artistico tra presente e futuro”, un convegno nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca

giovedì, 6 giugno 2019, 15:37

di barbara ghiselli

“Non abbiamo un'unica soluzione per rilanciare l'artigianato artistico ma abbiamo molte proposte di cui parleremo durante il convegno che si terrà sabato prossimo”. Queste le parole di Sabrina Mattei, vice presidente CNA Lucca e presidente CNA artistico, alla conferenza stampa di presentazione del convegno:”Artigianato artistico tra presente e futuro” che si terrà sabato 8 giugno alle 10 nell'auditorium del palazzo delle esposizioni in piazza San Martino e che sarà aperto a tutta la cittadinanza. Mattei ha ricordato che il convegno è suddiviso in più parti, infatti, dopo i saluti istituzionali e la presentazione di alcune relazioni, ci sarà spazio per una tavola rotonda alla quale prenderà parte la stessa Mattei insieme a Sabrina Sguanci, designer e professoressa Accademia di Belle Arti di Firenze e ISIA Faenza, ad Adriano Bigongiari, amministratore delegato Caen Rfid e a Iolanda Bocci, dirigente dell'istituto professionale Civitali, industria e artigianato; al termine sarà offerto un rinfresco. Il convegno è organizzato dalla CNA in collaborazione con il comune di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo.

“Siamo veramente contenti di collaborare a questo convegno – ha detto Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive – dato che riteniamo possa essere un modo per far comprendere alla cittadinanza l'importanza dei prodotti di qualità che sono la caratteristica principale dei manufatti artigianali”. Dello stesso parere Umberto Chiesa, consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca che ha sottolineato anche il bisogno di un ricambio generazionale per gli artigiani per un rilancio del settore e per non perdere la ricchezza, la bellezza e l'unicità di creazioni artistiche come quelle che si sono potute ammirare anche lo scorso anno alla fiera “LuccArtigiana”.

“Ultimamente con l'artigianato artistico – ha evidenziato Stephano Tesi, direttore CNA – abbiamo assistito ad una ripresa ma crediamo che, per rilanciare il settore, ci sia bisogno di puntare sulla formazione, sulla ricerca e sull'innovazione, sfruttando anche la tecnologia e quindi internet, per promuovere gli oggetti dell'artigianato artistico. Queste sono infatti le tematiche principali che verranno affrontate pertanto durante il convegno di sabato”.