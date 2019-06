Economia e lavoro



Cesaretti: "Un errore vietare i risciò"

giovedì, 13 giugno 2019, 15:50

“Vietare i risciò secondo noi è un errore. Soprattutto a stagione già iniziata e quindi quando gli imprenditori hanno già investito nelle proprie attività. Chiediamo al Comune un incontro per poter mitigare il provvedimento”. E’ Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, ad intervenire sul provvedimento di Palazzo Orsetti che ha dichiarato off limits il centro storico e le mura per i risciò a noleggio. “Comprendiamo lo spirito che ha animato il Comune per questa decisione, ma occorre un ulteriore approfondimento – insiste Cesaretti -. Vietare totalmente è sicuramente la cosa più facile ma non tiene conto degli imprenditori che hanno investito nelle proprie attività. Poteva essere redatto un regolamento specifico ad esempio individuando percorsi definiti (e protetti), limitare il noleggio ai soli maggiorenni, e prevedere sanzioni pesanti per i trasgressori. Siamo disponibili – conclude la responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord – ad una ulteriore convocazione in Comune per una analisi più attenta della questione pronti a collaborare ad una soluzione che coniughi il rispetto delle norme, la sicurezza ma anche le attività commerciali”.