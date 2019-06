Economia e lavoro



“Controllo e gestione dei costi aziendali”: Sofidel SpA ne discute con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”

mercoledì, 5 giugno 2019, 19:25

Sincero apprezzamento da parte degli studenti dell’ITE “Carrara” per l’intervento del dottor Fabio Giannini, vice corporate finance director di Sofidel SpA, che l’8 maggio, nell’aula della biblioteca, ha intrattenuto sul tema “Controllo e gestione dei costi aziendali” le classi 5A e 5B dell’Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” e la 5A dell’Indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”.

Nella prima parte del suo intervento, il dottor Giannini ha sottoposto all’attenzione degli alunni la vision e la mission di Sofidel, la filosofia del less is more che la anima e la posizione acquisita dal Gruppo nella dimensione del mercato globale. Ha, poi, messo a fuoco sia gli aspetti quantitativi che caratterizzano l’azienda sotto il profilo occupazionale e produttivo sia le strategie finalizzate alla sua crescita, in modo particolare la qualità degli asset, la copertura geografica e la sostenibilità. Dopo uno sguardo ai dati degli ultimi investimenti negli USA, non è mancato quello al futuro ed alle sfide che esso comporta negli ambiti della digitalizzazione e della distribuzione.

Se la prima parte dell’incontro ha letteralmente entusiasmato gli studenti perché discorsiva e, al tempo stesso, accattivante per gli snodi tematici relativi al marketing, la seconda parte, quella attinente al controllo ed alla gestione dei costi aziendali, seppure complessa e non immune da asperità di natura tecnica, ha comunque suscitato interesse, poiché, come qualcuno del pubblico ha sostenuto, “è bello approfondire ciò che si fa a scuola”: una conferma del fascino che la teoria può acquisire quando abbandona l’astrattezza del suo involucro per divenire applicazione alla realtà concreta.