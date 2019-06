Economia e lavoro



Energia, Federconsumatori Lucca: "È inaccettabile rischiare di scaricare sulle famiglie i costi del salvataggio Alitalia. Modificare urgentemente la norma del DL Crescita"

mercoledì, 5 giugno 2019, 17:13

"Recentemente l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha inviato una nota al Governo ed al Parlamento chiedendo la modifica della norma del DL Crescita - (DL n°34 del 30/04/2019), attualmente all'esame del Parlamento ed in fase di conversione in legge – che prevede il trasferimento diretto al Bilancio dello Stato delle risorse provenienti dalla tariffa elettrica e gas al fine del salvataggio di Alitalia. Una norma inaccettabile da ogni punto di vista, che consente di concedere in prestito, per il rilancio della compagnia di bandiera, parte della liquidità dalla Cassa dei servizi energetici ambientali - si legge nella nota di Federconsumatori -.

Ben 650 milioni di Euro che intaccherebbero in maniera significativa la liquidità che serve alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le compensazioni al sistema, ovvero per “la mitigazione degli effetti per i clienti finali, in caso di forti ed inattese oscillazioni dei costi di generazione o di approvvigionamento dell’energia” – riporta la nota di ARERA. Un meccanismo utilissimo, specialmente in occasione di discostamenti rilevanti delle tariffe a sfavore degli utenti, che permette alla CSEA di anticipare le quote di parte degli aumenti, per poi recuperare tali importi quando le tariffe si abbassano, senza che i cittadini subiscano aumenti esorbitanti in bolletta - prosegue la nota -.

Togliendo liquidità alla CSEA i cittadini rischiano di pagarla cara: venendo meno ogni meccanismo di tutela, saranno loro a dover pagare direttamente ogni variazione sul mercato dell’energia; è la stessa Autorità (ARERA) a sottolineare che potrebbe verificarsi un “incremento improprio dei prezzi dell'energia per le famiglie e per le imprese”.

Non dimentichiamo, infine, che le somme della CSEA servono a sostenere le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 fissati dall’Europa, nell’ottica della tutela dell’ambiente e del clima. La destinazione di tali fondi ad altri fini metterebbe a rischio il raggiungimento di tali risultati, esponendo il nostro Paese ad una ulteriore sanzione" conclude la nota.