I finanziamenti nazionali del piano impresa 4.0 a favore delle imprese, un convegno al Polo Tecnologico Lucchese

lunedì, 3 giugno 2019, 13:55

di francesca sargenti

I finanziamenti per innovarsi in linea con il Piano Impresa 4.0 è il tema al centro del convegno che si tiene mercoledì 5 giugno alle ore 9:00 presso il Polo Tecnologico Lucchese, un'occasione per le imprese per conoscere e capire come attivare gli incentivi nazionali per acquisire competitività e avere supporto agli investimenti nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi di cui hanno bisogno per crescere.

La quarta rivoluzione industriale è iniziata e il Piano nazionale Impresa 4.0 predisposto dal governo prevede misure concrete di incentivi a favore delle aziende in base a tre principali linee guida: operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali, agire su fattori abilitanti, e in particolare attraverso le seguenti misure previste dal piano sono le seguenti: Iper e Super ammortamento, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia, Credito d'Imposta R&S, Incentivi e Misure per Startup e PMI Innovative, Patent Box.

Conoscere le agevolazioni previste dal piano italiano è fondamentale per le imprese che vogliono crescere ed investire in impianti, macchinari, strumenti e tecnologie. Il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività, ne parla Marco Calabrò, Dirigente del Ministero Sviluppo Economico, che segue il progetto a livello nazionale e che illustrerà il Piano, lo stato di attuazione, le attività future, nonché i vantaggi e i contributi per le imprese nel suo intervento di mercoledì 5 giugno 2019 in occasione del convegno "Il Networking e i finanziamenti per l'innovazione".

Il programma degli interventi proseguirà con rappresentanti dei Competence Center e Digital Innovation Hub, che illustreranno la rete dell'innovazione strutturata per agevolare l'accesso all'innovazione, e con la presentazione delle attività dei PID – Punto Impresa Digitale, strutture di servizio localizzate presso le Camere di commercio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici, che integrano i network nazionale.

Per info sul programma e per iscrizioni: www.lu.camcom.it | PID – Punto Impresa Digitale 0583 976 625 / .633.