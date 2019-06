Il manager Sergio Casella a Milano per parlare di leadership e principi di umanità applicati all'organizzazione aziendale

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 28 giugno 2019, 10:31

Conclusa la terza edizione di Alternanza Scuola-Lavoro, importante iniziativa promossa da Essity e altre aziende cartarie del territorio, destinata agli studenti dell’Istituto Tecnico Statale Marchi-Forti di Pescia indirizzo tecnologie cartarie, invitati a vivere un’esperienza lavorativa e formativa nel settore

giovedì, 27 giugno 2019, 16:28

226mila euro in più per la cultura, 50mila per la salute delle alberature, 35mila euro per il piano comunale contro la crisi climatica, 250mila ero in più per il sociale

giovedì, 27 giugno 2019, 15:55

Conflavoro Pmi, dopo aver riunito la propria sezione merceologica Commercio e Turismo, commenta la recente ordinanza 932 del sindaco Tambellini che estende di un’ora nei weekend il divieto di asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o metallo

giovedì, 27 giugno 2019, 15:15

È aperto il bando per le richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Sono ammessi a partecipare soggetti operanti nei settori relativi al welfare di comunità per iniziative ed attività da realizzare nell'anno 2020 e/o 2021

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:23

Le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil di Lucca: "Serve solo a sanare la cronica assenza di personale. Scelta che rafforza lo Stato di agitazione"

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:55

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando Beni Culturali” per l’attribuzione di contributi 2019-2021, che è rivolto a soggetti pubblici e privati e ha per obiettivo il sostegno a progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi del D.Lgs.