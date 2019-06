Economia e lavoro



Meno di dieci giorni per un intervento di caratatta grazie ad una riconversione del budget per il privato accreditato

venerdì, 21 giugno 2019, 17:51

Nell'ambito delle azioni di riorganizzazione dell’offerta ambulatoriale da parte del privato accreditato, che hanno già interessato le prestazioni di risonanza magnetica, la ASL Toscana nord ovest ha promosso una riconversione del budget destinato ai pazienti non residenti ampliando l'offerta di interventi per cataratta destinata agli assistiti residenti nel territorio aziendale.

Attualmente il potenziamento dell'offerta che consiste di circa 30 interventi a settimana, interessa le sedi del San Camillo di Forte dei Marmi, Barbantini di Lucca, Santa Zita di Lucca.

In queste strutture il paziente che necessita di intervento di cataratta può effettuare tale prestazione, in assenza di condizioni cliniche ostative, con un tempi di attesa inferiori ai 10 giorni.



La prestazione è prenotabile a tutte le sedi CUP ed al call center al numero 0586/223333 con impegnativa del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e prescrizione "intervento per cataratta".

Continuano, quindi, le azioni da parte dell’Asl Toscana nord ovest per far migliorare i tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio.