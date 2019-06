Poste Italiane rafforza la collaborazione con Amazon

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 10 giugno 2019, 15:19

E’ entrato in servizio in questo mese di giugno il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Gabriele Morotti, 54 anni, che già dal mese di febbraio lavorava in Asl come direttore della UOC Monitoraggio CE e Bilanci e direttore del dipartimento economico

lunedì, 10 giugno 2019, 14:56

La pianificazione dell’attività istituzionale dell’Ente ha tenuto conto della raccolta delle segnalazioni dei cittadini e delle esigenze della fauna locale e dell’ambiente: i lavori, infatti, prevedono interventi di sfalcio efficaci, ma contemporaneamente poco invasivi nei confronti della nidificazione degli uccelli, come suggerito dalle associazioni ambientaliste, ponendo maggiore attenzione ai rii...

sabato, 8 giugno 2019, 14:21

L’artigianato artistico tradizionale ha reso grande il nostro Paese. La Toscana ha la più alta densità di opere d’arte sul proprio territorio. Monumenti, opere d’arte, le case, i nostri paesaggi ne sono a dimostrazione ad ogni sguardo

sabato, 8 giugno 2019, 12:21

“Monitoraggio del contatto pelle a pelle in sala parto”. E’ questo il titolo del progetto promosso congiuntamente dalle strutture di Ostetricia e Pediatria di Lucca, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord ovest, e selezionato tra i contributi più importanti della recente Giornata regionale per la Sicurezza in pediatria 2019

sabato, 8 giugno 2019, 10:07

Ideato dal responsabile marketing dell'associazione Enzo Capobianco, il progetto vuol creare una rete sinergica tra le piccole imprese di Lucca (e in seguito di tutta Italia) e i loro lavoratori, attraverso promozioni, sconti e convenzioni che portino una ricaduta economica effettiva sul territorio

venerdì, 7 giugno 2019, 17:17

Estate di lavori nelle scuole lucchesi. Con il suono dell'ultima campanella, infatti, gli edifici scolastici di competenza comunale saranno oggetto di adeguamenti, riqualificazioni, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, condotti e sostenuti dall'amministrazione Tambellini