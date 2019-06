Protocollo di intesa fra Cna e Istituto Civitali, al centro l’alternanza scuola-lavoro

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 13 giugno 2019, 16:32

Per ridurre il tempo di attesa sulle risonanze magnetiche l’Azienda USL Toscana nord ovest ha riconvertito una parte del budget già destinato alle strutture private del gruppo “Santa Chiara” in esami di diagnostica RMN

giovedì, 13 giugno 2019, 15:50

E’ Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, ad intervenire sul provvedimento di Palazzo Orsetti che ha dichiarato off limits il centro storico e le mura per i risciò a noleggio

giovedì, 13 giugno 2019, 12:08

L’obiettivo equivale a oltre 11 mila tonnellate di plastica in meno immesse sul mercato ogni anno

martedì, 11 giugno 2019, 20:33

Lega ritira proposta dell’on. Gusmaroli. Con 10 dipendenti in due esercizi scatta la nomina obbligatoria degli organi di controllo, Conflavoro fa appello al buonsenso del governo

martedì, 11 giugno 2019, 09:54

Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante accelera lo sviluppo dell’e-commerce con nuovi servizi e punti di consegna utilizzabili dai clienti Amazon

lunedì, 10 giugno 2019, 15:19

E’ entrato in servizio in questo mese di giugno il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Gabriele Morotti, 54 anni, che già dal mese di febbraio lavorava in Asl come direttore della UOC Monitoraggio CE e Bilanci e direttore del dipartimento economico