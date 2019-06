Economia e lavoro



Scontitaly è il nuovo progetto di Conflavoro Pmi

sabato, 8 giugno 2019, 10:07

Si chiama Scontitaly, è il nuovo progetto di Conflavoro Pmi ed è il primo portale tutto italiano che punta a indurre i consumatori ad acquistare nelle attività commerciali della propria città, aiutando il commercio locale in un periodo di globalizzazione feroce.

Scontitaly è un portale di convenzioni e offerte vantaggiose per sostenere e promuovere le aziende del territorio, riservato sia alle imprese associate a Conflavoro Pmi sia a tutti i loro dipendenti. Una rete sinergica che parte da Lucca per diffondersi in tutta Italia. Una scelta non casuale: Lucca, infatti, è una delle città di riferimento per testare i vari prodotti prima che vengano lanciati su tutto il mercato italiano. Ma Lucca è anche una vetrina storica che subisce le gravi conseguenze di una mancata innovazione strategica. Basti vedere la desolazione che si respira in piazzetta San Carlo o in via San Paolino. Per non parlare di via Fillungo e di quelli che un tempo erano gli epicentri cittadini.

Enzo Capobianco è l’ideatore di Scontitaly: “L’e-commerce è sempre più utilizzato per acquistare beni e servizi di ogni genere – spiega – e chi ne risente sono le micro e piccole imprese italiane. Ai consumatori abbiamo fatto una domanda: ‘Lo sai che ogni volta che acquisti online un’attività della tua città rischia di chiudere per sempre? E in tutto ciò, ti sei mai chiesto dove vanno a finire i tuoi soldi? Di certo, purtroppo, non contribuiscono alla ricaduta economica sul tuo territorio”.

“‘Ma su Internet risparmio’, è la risposta più comune. Ecco allora che l’idea di Conflavoro Pmi, nella sua semplicità, è dirompente. Ci siamo detti: ‘Ma se aiutassimo le nostre attività ad affrontare la concorrenza spietata del digitale, sfruttandone però i vantaggi come l’immediatezza, la velocità, la capacità di arrivare a tutti? E così è nato Scontitaly, per invogliare a comprare sotto casa, ma risparmiando come quando si acquista online”.

“Scontitaly è la terza strada – conclude Capobianco – prende il meglio di tradizione e innovazione ed è quindi destinata a diventare la prima scelta. Soddisfa davvero tutti, sia le imprese locali sia i consumatori: Conflavoro Pmi dà alle aziende associate l’opportunità di promuovere i propri prodotti verso un bacino enorme di consumatori, ovvero tutti i lavoratori iscritti nel circuito Scontitaly. E, al contempo, dà ai lavoratori la Scontitaly Card, la chiave di accesso a un sistema di scontistica basato sulla semplicità. Basta esserne in possesso per accedere alle promozioni. Pensateci: più attività aperte sul territorio significa più sicurezza e più economia e chi ci guadagna è l’intera cittadinanza”.