Studio Uil su Tari: in cinque anni aumenti medi dell'1,6 per cento, con punte del 36

venerdì, 28 giugno 2019, 17:56

Il mercato dell’antiquariato e la fiera di piazza Grande sono a rischio per l’entrata in vigore del divieto di accesso nel centro storico dei furgoni Euro 0, 1 e 2. A lanciare l’allarme è la Confesercenti Toscana Nord con la sua responsabile Lucca Valentina Cesaretti e con il presidente Anva...

venerdì, 28 giugno 2019, 15:21

Il presidente di Confindustria Giulio Grossi interviene sul settore cartario messo a dura prova dai tatticismi della politica

venerdì, 28 giugno 2019, 10:31

Conclusa la terza edizione di Alternanza Scuola-Lavoro, importante iniziativa promossa da Essity e altre aziende cartarie del territorio, destinata agli studenti dell’Istituto Tecnico Statale Marchi-Forti di Pescia indirizzo tecnologie cartarie, invitati a vivere un’esperienza lavorativa e formativa nel settore

venerdì, 28 giugno 2019, 09:26

Conversazioni manageriali. Sergio Casella ospite a Milano dell'iniziativa di Intoo e Gi Group sulle scelte manageriali

giovedì, 27 giugno 2019, 16:28

226mila euro in più per la cultura, 50mila per la salute delle alberature, 35mila euro per il piano comunale contro la crisi climatica, 250mila ero in più per il sociale

giovedì, 27 giugno 2019, 15:55

Conflavoro Pmi, dopo aver riunito la propria sezione merceologica Commercio e Turismo, commenta la recente ordinanza 932 del sindaco Tambellini che estende di un’ora nei weekend il divieto di asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o metallo