Economia e lavoro



Agricoltura di Lucca e Piana: il Consorzio accoglie le richieste degli agricoltori e rinvia i lavori sul pubblico condotto

sabato, 6 luglio 2019, 14:03

Il Consorzio di Bonifica accoglie le richieste degli agricoltori e posticipa gli interventi sul pubblico condotto per non togliere acqua all’irrigazione. Il Presidente Ismaele Ridolfi, insieme ai tecnici, ha incontrato i rappresentanti degli agricoltori, che chiedevano di non eseguire adesso i lavori sul pubblico condotto, ma di rinviarli a settembre. Il motivo della richiesta, che il consorzio ha accolto, sta nella natura dei lavori, che seppur per pochi giorni, avrebbero comportato la messa in asciutta del Condotto - infrastruttura realizzata principalmente per fini irrigui - e quindi di fatto la temporanea sospensione della distribuzione dell’acqua nella Piana.



“Con i tecnici abbiamo deciso di poter attendere il termine della stagione irrigua per intervenire sul Pubblico Condotto, una volta valutato che procrastinare gli interventi di manutenzione previsti, non comporta problemi dal punto di vista idraulico e nemmeno limiti alla fornitura dell’acqua. – spiega Ridolfi –Ancora una volta gli effetti dei cambiamenti climatici ci impegnano ad essere flessibili e pronti a rispondere alle esigenze del territorio, in questo caso, stretto dalla morsa del caldo eccezionale già all’inizio dell’estate.”

Dopo un maggio piovoso, giugno si è rivelato infatti un mese asciutto e caldissimo come non accadeva da anni: due condizioni che colpiscono il comparto agricolo. Per questo i rappresentanti di Cia, Coldiretti e Unione, hanno chiesto al Consorzio di rivedere il piano dei lavori che erano stati pianificati mesi fa, in tempi ben lontani dalla eccezionale calura di questa stagione.