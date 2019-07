Economia e lavoro



Pietro Casciani (Uil Fpl di Lucca): "Anatomia patologica? Per ora buone intenzioni. Non ci sono documenti ufficiali da parte dell'Asl"

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:43

"Prendiamo atto della risposta della Direzione ASL, sul destino della Anatomia Patologica di Lucca, che però per quanto ci riguarda percepiamo solo come una mera intenzione, in quanto non è ancora stato prodotto un documento ufficiale in cui venga descritto come si intende procedere con questo Laboratorio, in particolare - esordisce Pietro Casciani, segretario Uil Fpl Lucca -: è previsto il turn over dei due TSLB attualmente in servizio, che continuino le attività in essere e che in più supportino il Laboratorio di Carrara? Quali attività è previsto che rimangano a Lucca? Ci auguriamo che la risposta a mezzo stampa non sia stata solo un modo per disinnescare la polemica. Dopo le dichiarazioni servono fatti - prosegue - . Chiediamo con urgenza, alla direzione Asl, di prendere una posizione ufficiale, rendendo pubblico il progetto che ha intenzione di applicare sul Laboratorio di Anatomia Patologica di Lucca. A questo scopo, per sottolineare l'urgenza delle decisioni da prendere, ricordiamo che dei due tecnici sanitari di laboratorio attualmente in servizio, uno sarà collocato a riposo il 01/09/2019, e l'altro il 01/10/2019, e che tra ferie da usufruire ecc, già dalla metà di luglio ne sarà garantita la presenza di una sola unità. Non vorremmo che per decisioni tardive, ci rimettessero gli stessi tecnici" conclude Casciani.