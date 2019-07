Economia e lavoro



Assemblea imprese della moda a Lucca

martedì, 2 luglio 2019, 12:29

Il comparto moda per Lucca è un settore strategico che dà lavoro e produce reddito: calzaturiero, tessile, abbigliamento, pelli occupano oltre il 10 per cento delle unità di lavoro ed il comparto copre circa il 20 per cento delle esportazioni di beni.

E’ nei laboratori degli artigiani toscani che si realizzano le eccellenze del Made in Italy, ma proprio gli artigiani e le piccole imprese sono l’anello debole della filiera produttiva della moda: sono loro, le aziende conto terziste toscane, che subiscono contratti di subfornitura sotto costo, che si vedono sottrarre le maestranze da loro formate nel tempo. Inoltre subiscono la concorrenza sleale di chi impiega manodopera a costo bassissimo e la fa lavorare in strutture non adeguate, fattori che incidono sul prezzo del prodotto.

Per superare queste difficoltà la Cna Federmoda propone di creare una filiera fra istituzioni, griffe, artigiani contoterzisti, per progettare il futuro del Made in Italy.

La proposta è di creare insieme agli altri attori coinvolti, a partire dalle grandi griffe, gli artigiani conto terzisti e le istituzioni, una filiera basato sul prodotto italiano, che sappia rilanciare il saper fare, tramite una serie di proposte sulla promozione, la formazione, la qualità e il credito, da sottoporre alle istituzioni regionali, al fine di sviluppare occupazione.

Per parlarne con le imprese stesse del settore Moda, la Cna di Lucca ha organizzato un’assemblea giovedì 4 Luglio, alle ore 17, nella sede dell’associazione in via Romana 615/p.

All’incontro sarà presente Barbara Benatti (coordinatrice regionale Cna Federmoda), Marco Pasquinelli (portavoce provinciale Cna Federmoda) e Sabrina Mattei (vice presidente Cna Lucca).

Per informazioni: Rossi Laura info@cnalucca.it 0583 4301114.