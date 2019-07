Economia e lavoro



Bidoni dei rifiuti fuori dai bar, concessa la deroga per i locali di ridotte dimensioni

venerdì, 26 luglio 2019, 16:33

Buone notizie per quei pubblici esercizi lucchesi che non hanno spazi interni dove collocare i propri bidoncini dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha infatti concesso, proprio per queste tipologie di attività, la deroga per posizionale i contenitori all’esterno del locale non solo per il periodo necessario al ritiro dei rifiuti. “Siamo soddisfatti che l’amministrazione comunale abbia accolto la nostra richiesta – spiega Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord – che viene incontro alle esigenze di tanti imprenditori che non avevano fisicamente spazio per i riporre i bidoni all’interno del locale. Ed in base alle precedenti ordinanze, questo aveva portato anche a sanzioni visto che le norme prevedevano che il contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all’interno dell’attività successivamente e comunque entro un’ora dall’avvenuto svuotamento. Grazie al nostro interessamento ed alla disponibilità del Comune – conclude Cesaretti – all’articolo dell’ordinanza è stato aggiunta la possibilità di deroghe concesse dall'amministrazione a quegli esercizi che non abbiano spazi idonei ed adeguati allo stazionamento dei contenitori. Ovviamente queste deroghe saranno concesse a seguito di un sopralluogo da parte degli uffici competenti”.