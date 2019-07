Economia e lavoro



Bilancio, in arrivo variazione da 13 milioni di euro

lunedì, 1 luglio 2019, 17:05

di eliseo biancalana

È stata presentata in commissione la proposta di delibera di assestamento e di salvaguardia degli obiettivi di bilancio. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha spiegato che comporterà una variazione di bilancio da un valore totale di circa 13 milioni di euro. La pratica dovrebbe approdare in consiglio comunale il prossimo 9 luglio.

Sul fronte delle entrate si segnala un incremento previsto degli introiti della tassa di soggiorno di 170mila euro. "L'incremento è nato dal fatto che c'è un continuo aumento delle dichiarazioni" ha spiegato Lemucchi. In calo le entrate previste dai ticket bus (meno 50mila euro) e dal suolo pubblico (meno 100mila euro). Dalla soluzione dal contenzioso del comune di Lucca (e altri enti) con l'Enel per i diritti dello sfruttamento delle acque del Bacino Imbrifero Montano da parte delle centrali idroelettriche, arriveranno nelle casse comunali 494mila euro per il quinquennio 2014-19, mentre dal prossimo esercizio il contributo sarà di 90mila euro.

Passando alle uscite, ci sono 55mila euro in più di rimborsi ai cittadini per errori del comune. Palazzo Orsetti dovrà accollarsi il costo dell'affitto della sede del centro dell'impiego (66mila euro), onere che gli è stato trasferito dalla regione. Aumentano di 266mila euro le risorse destinate alla cultura: il vicesindaco ha sostenuto la necessità di reintegrare le risorse per questa voce che era stata penalizzata nel bilancio. Accantonati, per legge, 215mila euro per la perdita del Teatro del Giglio, ma l'azienda speciale ripianerà comunque con il proprio patrimonio. Salgono le risorse per il sociale, tra cui quelle per le quote sociali che aumentano di 120mila euro. Per il vicesindaco questo stanziamento dovrebbe ridurre al minimo le liste di attesa per le RSA. Tra le varie uscite, c'è anche un debito fuori bilancio di 48mila euro dovuto alla soccombenza del comune in una causa, per il quale servirà un passaggio consiliare ad hoc.

Sul fronte degli investimenti, 274mila euro andranno all'Erp come compenso per i progetti di Quartieri Social a San Vito e San Concordio, per il periodo 2018-19. Altri 150mila andranno ancora all'Erp per la manutenzione straordinaria degli alloggi in via Landi, via Ingrellini e via Sforza. Destinati inoltre 92mila euro al rifacimento della copertura della ex circoscrizione di San Vito mentre 30mila euro vanno alla progettazioni delle torri faro allo stadio. Nel bilancio pluriennale salirà, per legge, l'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità.

Il rinnovato impegno del governo nazionale per Quartieri social permetterà al comune di liberare risorse per le fognature dell'Oltreserchio per 2,9 milioni di euro. Con i 5,9 milioni del dividendo dalla vendita della Gesam Gas e Luce, il comune pensa di sistemare la palestra dei Bacchettoni (che costerà 2,5-3 milioni di euro). Lemucchi ha poi rassicurato il consigliere Marco Martinelli sul fatto che saranno stanziate le promesse risorse per riparare la crepa nella strada del tratto del Brennero a Pontetetto.