Carta dell'artigianato, Cna soddisfatta per la firma del comune

mercoledì, 24 luglio 2019, 14:11

Prosegue incessantemente l'attività del progetto Ventaglio con le dieci persone coinvolte in vari interventi di manutenzione sul territorio comunale. Ad oggi sono tante le opere portate a termine da due squadre distinte, coordinate dalle cooperative Giovani e Comunità e Cccp

martedì, 23 luglio 2019, 17:57

Lucca città creativa e dell'artigianato, un percorso di valorizzazione e rinascita dell'eccellenza artigianale e manifatturiera lucchese, fra tradizione e innovazione. È questo il percorso avviato dall'amministrazione Tambellini, che parte ufficialmente e concretamente oggi con l'adesione della città alla Carta internazionale dell'artigianato

martedì, 23 luglio 2019, 16:14

Il presidente Capobianco: "Cinque anni di tempo alle sigle prima di procedere alla verifica del loro ‘peso’ sindacale. Circolare 7/2019 dell’Inl primo rimedio a precedenti circolari arbitrarie”

martedì, 23 luglio 2019, 14:32

Pubblicata sull'albo pretorio del comune di Lucca la determinazione che approva la variante al progetto di bonifica delle acque di falda nell'area denominata "ex Officine Fratelli Lazzi", posta all'incrocio tra via Geminiani e via Catalani a Sant'Anna. Gli interventi dovranno concludersi entro i prossimi 24 mesi

martedì, 23 luglio 2019, 14:31

A Lucca è stato accolto il 59,9 per cento delle richieste avanzate per il reddito di cittadinanza: secondo i dati diffusi ieri dall'Inps, le domande presentate sono state 6 mila 928 e quelle accolte 4 mila 154

sabato, 20 luglio 2019, 13:35

Lunedì 22 l’Assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è chiamata a discutere la proposta del Conto economico riferito all'esercizio 2018: in pratica, il bilancio consuntivo dello scorso anno. E per il sesto anno consecutivo, l’Ente consortile chiude in attivo