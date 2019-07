Economia e lavoro



Cia Toscana Nord soddisfatta per la decisione del Consorzio di Bonifica sui lavori al condotto pubblico: "Evitati danni irreparabili all’agricoltura"

lunedì, 8 luglio 2019, 15:46

«Troviamo importante e positivo che siano state accolte le istanze del mondo agricolo e si sia deciso di posticipare i lavori al Condotto Pubblico». Il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci, esprime la soddisfazione dell’organizzazione per la decisione del Consorzio di Bonifica di rimandare i lavori che avrebbero causato la chiusura del Condotto Pubblico di Lucca per cinque giorni.

«Sebbene gli interventi siano molto importanti - afferma Focacci - quello che stiamo attraversando è il periodo peggiore dell’anno per chiudere un corso d’acqua quale il Condotto Pubblico, fondamentale per l’irrigazione delle colture di Lucca e della Piana. Il Consorzio di Bonifica ha compreso la situazione e ha deciso di posticipare i lavori per non penalizzare l’agricoltura, già messa a dura prova da questa forte ondata di calore».

«Riteniamo positivo - conclude Focacci - il rapporto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica che, anche in questo caso, si è rivelato fondamentale per la soluzione di una situazione che poteva creare ingenti danni all’intero comparto».