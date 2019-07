Cna chiede al comune l'adesione alla carta dell'artigianato

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 5 luglio 2019, 15:15

Presentati dal presidente CTT Nord Andrea Zavanella, dal vice presidente Maurizio Paponi e dal consigliere Simona Deghelli, i risultati del bilancio di esercizio 2018

giovedì, 4 luglio 2019, 15:49

E’ stato un incontro all’insegna della concretezza, quello tra il nuovo Prefetto di Lucca, Leopoldo Falco e i rappresentanti della CIA Toscana Nord e dell’Associazione Pensionati, che si è svolto nella sede della Prefettura nei giorni scorsi

giovedì, 4 luglio 2019, 14:58

500 mila euro nel 2020 per la palestra Bacchettoni. L'assessore Marchini: “Si destinano risorse per i grandi progetti dell'amministrazione e per interventi mirati nelle periferie”.

giovedì, 4 luglio 2019, 12:17

Nei primi tre mesi del 2019 è stato registrato un valore in calo del -6,1% (-55 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto riguarda le vendite all'estero della provincia di Lucca per un ammontare complessivo pari a 854 milioni di euro

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:43

La replica del segretario Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani: "Come vorrebbero formare questo laboratorio? Ci sarà il turn over dei due tecnici che vanno in pensione in autunno? E quali attività faranno?"

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:48

L'allarme viene lanciato dal direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci, all'indomani della comunicazione del Genio Civile della prossima chiusura del corso d'acqua per effettuare lavori di manutenzione