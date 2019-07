Economia e lavoro



‘Come vincere nel web’: seminario Conflavoro Pmi e Scontitaly sulle strategie di marketing d’impresa

sabato, 6 luglio 2019, 08:46

Giovedì 11 luglio, nella sede di Conflavoro Pmi Lucca al civico 1040/BH di via del Brennero, si svolgerà il primo di una serie di eventi formativi in marketing digitale aperti a imprenditori e manager d’azienda. Il seminario si intitola ‘Come vincere nel web’ ed è completamente gratuito. Inizierà alle 14:30 e durerà tre ore. Per iscriversi cliccare qui o telefonare allo 0583 1900517.

il seminario è curato dalla stessa Conflavoro Pmi Lucca, in collaborazione con il circuito Scontitaly e con Prima Posizione, agenzia di web marketing di Padova specializzata nel migliorare il posizionamento delle aziende sui motori di ricerca.

L’obiettivo di ‘Come vincere nel web’ è di aiutare in modo concreto gli imprenditori ad acquisire le strategie di marketing più efficaci per ampliare il loro mercato di riferimento grazie all’utilizzo ottimale del web. Nel seminario saranno utilizzati un linguaggio semplice ed esempi pratici ed efficaci come quello rappresentato dal circuito Scontitaly.

Il motivo è altrettanto semplice: il web può e deve essere a portata di tutti. Non solo in riferimento all’E-commerce, come spesso si è portati erroneamente a pensare. Gli effetti positivi delle strategie sul web, difatti, possono riversarsi in maniera determinante anche e sopratutto sui mercati ‘tradizionali’. E per chi fa impresa, di qualsiasi tipo e dimensione, è ormai un ambito da dover sfruttare al massimo, ricco di opportunità e viatico di nuovi profitti.