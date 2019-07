Consegnati dall'ordine dei medici della provincia di Lucca i dispositivi di sicurezza che saranno attivi nelle 19 sedi di guardia medica

Economia e lavoro



venerdì, 26 luglio 2019, 15:00

di barbara ghiselli

“Finalmente diamo una risposta concreta al problema della sicurezza dei medici del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) sul territorio”. Queste le parole di Umberto Quiriconi, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Lucca, alla conferenza stampa dove sono stati consegnati ufficialmente ai medici di continuità assistenziale i dispositivi di sicurezza mobile, collegati con l'istituto di vigilanza Sicuritalia, che saranno attivi già dal mese di agosto nelle 19 sedi di Guardia Medica della piana di Lucca, della valle del Serchio e della Versilia.

Come ha spiegato Quiriconi, sono diversi, e le cronache ne parlano spesso, i sanitari sia ospedalieri, ma soprattutto quelli impegnati nella continuità assistenziale (che lavorano sul territorio), a subire violenze, soprattutto verbali, ma anche fisiche durante il loro servizio alla comunità. “L'Ordine, che da sempre si è preso a cuore il problema, sensibilizzando le autorità competenti e la cittadinanza, in questi ultimi mesi ha fatto una scelta e, autofinanziandosi, ha deciso di prendere in comodato d'uso questi dispositivi per permettere ai medici di chiedere aiuto e quindi di sentirsi meno soli di fronte a un'emergenza che ci auguriamo però che non capiti mai”ha aggiunto. Presenti, oltre al presidente Quiriconi e ad alcuni membri del consiglio direttivo, la referente della Commissione Giovani dell’Ordine Sara Barsotti, il direttore del dipartimento di medicina della Asl Toscana Nord Ovest Guglielmo Menchetti e il responsabile del gruppo Sicuritalia, Dario Augelli.

“Ritengo che questa iniziativa sia molto importante, – ha evidenziato Menchetti – per dare un aiuto in termini di sicurezza ai medici di continuità assistenziale. Siamo i secondi in Toscana (dopo Pistoia) e i primi nella Asl Toscana Nord Ovest ad avere adottato questi dispositivi reperiti dall'Ordine: un primo ed efficace passo per rispondere in modo concreto di fronte a questa emergenza”.

Dello stesso parere Barsotti che ha espresso la sua soddisfazione per la consegna dei dispositivi; nell'occasione ha inoltre mostrato alcuni manifesti che saranno affissi nelle sedi della continuità assistenziale della piana di Lucca e della Valle del Serchio per rendere la cittadinanza più consapevole dei servizi presenti e dei compiti della guardia medica.

Ma come funziona nello specifico il dipositivo di sicurezza?

Lo ha spiegato Augelli: “Premendo il pulsante rosso centrale si attiva un segnale di emergenza verso la Centrale Operativa Sicuritalia attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno.

In seguito a tale segnale, l’operatore della Centrale chiama in prima battuta il cellulare di guardia associato al dispositivo da cui è partito l'allarme e in caso di mancata risposta, chiamerà il telefono fisso della sede di guardia corrispondenze per avere notizie. In mancanza di risposta e/o informazioni utili a rintracciare il medico anche dal telefono fisso verrà geolocalizzato il dispositivo ed inviato il mezzo di soccorso in tale sede (da decidere noi quale mezzo di soccorso associare alla chiamate di emergenza: forze dell’ordine o 118)”.

Augelli ha fatto presente che l’altra funzione prevista dal dispositivo si attiva premendo il tasto di coercizione che trasmette allarme e consente di far ascoltare l’audio dalla centrale operativa (questa funzione è chiamata appunto"segnale di coercizione") e corrisponde a tutti gli effetti ad un allarme prioritario.

I pulsanti sono difficili da premere erroneamente. I dispositivi non sono touch e hanno un piccolo schermo. In caso, comunque, di errata attivazione si può in ogni momento chiamare un numero attivo 24 ore su 24 per comunicare il falso allarme. Il dispositivo ha un'autonomia di circa due giorni e bastano pochi minuti per ricaricarlo. In caso di non funzionamento del dispositivo verrà sostituito dall’azienda. In caso di rottura volontaria o di incuria da parte del medico la sostituzione sarà a carico dello stesso che sarà opportunamente informato e formato prima della consegna dei dispositivi sia sul loro funzionamento che sui termini di utilizzo.Il dr. Augelli si è reso disponibile a fare incontri non solo informativi ma anche informativi e formativi e a essere inserito nella chat WhatsApp per risolvere eventuali problemi di funzionamento / attivazione anche nei fine settimana. Inoltre, saranno consegnati insieme ai dispositivi anche dei cartelli da attaccare nelle sedi per disincentivare i malintenzionati.

Ma i 19 dispositivi, acquistati dall'Ordine dei medici per coprire i medici in turno nelle 16 sedi di continuità assistenziale della provincia di Lucca, come sono stati suddivisi? Quattro sono previsti nelle sedi della piana di Lucca (Lucca, ponte a Moriano, Capannori ed Altopascio), sei nelle sedi nella Mediavalle e Valle del Serchio (Bagni di Lucca, Gallicano, Coreglia, Barga, Castelnuovo e Piazza al Serchio) e sei in quelle della Versilia (Torre del Lago, Viareggio, Massarosa, Pietrasanta, Querceta e Camaiore). Sono stati inoltre previsti tre dispositivi in più perché nelle sedi di Lucca, Capannori e Altopascio i medici in turno dalle 8 alle 24 sono due per ogni sede.

Al termine della conferenza si è tenuto un corso di formazione per i medici presenti sul corretto uso del dispositivo.