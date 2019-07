Economia e lavoro



Consorzio di bonifica, conto economico 2018: 700 mila euro di utili

sabato, 20 luglio 2019, 13:35

Lunedì 22 l’Assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è chiamata a discutere la proposta del Conto economico riferito all'esercizio 2018: in pratica, il bilancio consuntivo dello scorso anno. E per il sesto anno consecutivo, l’Ente consortile chiude in attivo: l’avanzo di amministrazione, infatti, ammonta a oltre 700mila euro. La proposta sarà quella di reinvestire l’avanzo reinvestiti in ulteriori interventi per la sicurezza del territorio.

“Ancora una volta i numeri del conto consuntivo ci dicono che la riforma della bonifica in Toscana (legge 79/12) è stata fortemente positiva perché ha portato a ridurre gli enti di bonifica con risparmi di gestione ed aumento degli interventi sui territori. In particolare al Consorzio 1 Toscana Nord i consistenti avanti di gestione registrati ogni anno ci dicono che la riforma è stata pienamente applicata ed ha prodotto efficientamento dei servizi e taglio delle spese burocratiche.

L’utile sarebbe stato ancora maggiore se il governo attuale non avesse introdotto quella sorta di condono che l’esecutivo ha denominato, “pace fiscale” – attacca il presidente Ridolfi – Sono stati infatti cancellate, con un colpo di spugna, pressoché tutte le cartelle ancora pendenti dei contribuenti che non avevano pagato prima del 2010: per il Consorzio, si tratta di una mancata entrata di oltre un milione e 300.000 euro. Per i cittadini, si tratta di lavori ed opere in meno per la sicurezza dei territori Non è in questo modo, a nostro avviso, che si fa il bene della collettività: noi restiamo convinti che pagare tutti sia l’unico modo per pagare meno”.

Sulla capacità del consorzio di realizzare i lavori dal conto economico si evidenzia una macchina consortile efficiente che lavora a pieno ritmi per la sicurezza dei cittadini: nel 2018 ha portato a termine lavori straordinari finanziati dalla regione per oltre 8 milioni di euro e fatto lavori di manutenzione ordinaria per oltre 9 milioni di euro.

Dal 2017 al 2018 i lavori per manutenzione ordinaria sono aumentati di 817.109 euro senza aumentare di un euro il tributo complessivo richiesto ai cittadini.

In via cautelativa, gli organi amministrativi del Consorzio, propongono all'Assemblea di vincolare parte dell’avanzo di amministrazione ad accantonamenti prudenziali da destinarsi in caso di eventi futuri oltre alla quota parte della riserva obbligatoria per legge.

“Informiamo i cittadini fin da adesso di questa proposta che verrà discussa lunedì in Assemblea – conclude Ridolfi – per favorire la massima diffusione e trasparenza.”