Consorzio di Bonifica, si avvicina l'assemblea per la nomina del direttore generale

giovedì, 11 luglio 2019, 11:30

Nella prossima assemblea, prevista per il giorno 19 luglio, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è chiamato ad esprimersi sulla scelta fatta dal presidente Ismaele Ridolfi dei cinque candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica di "Direttore Generale dell'Ente per i prossimi cinque anni", cosi come vuole la L.R. n° 79 2012 , modificata dalla L.R. n° 70 del 2018, dopodiché il Presidente del Consorzio d'intesa con il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi effettueranno la scelta definitiva fra quelli individuati in assemblea.

Considerata l'innovazione legislativa regionale per attribuire l'incarico tecnico amministrativo più alto a livello Consortile, dove sono tre i soggetti istituzionali chiamati ad effettuare la scelta (il presidente del consorzio, l'assemblea consortile ed il presidente della regione), i rappresentanti del gruppo di minoranza in assemblea "Insieme per il Territorio" desiderano portare il proprio contributo affinché venga fatta la scelta migliore nell'interesse del Consorzio e dei Consorziati del Toscana Nord ed auspicano che l'individuazione dei cinque candidati avvenga privilegiando competenza, esperienza , autonomia e capacità necessarie per la valorizzazione degli organi consortili.

Il gruppo propone quindi le caratteristiche che il nuovo direttore generale dovrebbe avere: che sia un professionista con maturata esperienza anche al di fuori della realtà consortile locale, conoscenza e competenza sulla legislazione dei consorzi di bonifica sia a livello regionale che nazionale, che abbia spiccate qualità di iniziativa ed esperienza organizzativa della struttura operativa e tecnica, che sia in grado di svolgere la propria attività in piena autonomia e quindi propositiva nei confronti degli organi, con rispettosa attenzione alle istanze delle maestranze, contribuendo cosi a ridare impulso all'attività dell'ente nel pieno rispetto delle sue attribuzioni e prerogative statutarie e dei regolamenti emanati dall'ente.