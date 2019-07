Economia e lavoro



Ex Officine Lazzi, approvata variante al progetto di bonifica

martedì, 23 luglio 2019, 14:32

Pubblicata sull'albo pretorio del comune di Lucca la determinazione che approva la variante al progetto di bonifica delle acque di falda nell'area denominata "ex Officine Fratelli Lazzi", posta all'incrocio tra via Geminiani e via Catalani a Sant'Anna. Gli interventi dovranno concludersi entro i prossimi 24 mesi.

La vicenda è piuttosto nota e risale ormai a qualche anno fa. Era il 29 marzo 2013 quando la provincia ordinava alla società Linee Automobilistiche F.lli Lazzi s.r.l. in liquidazione di bonificare l'area (che dal 2004 appartiene alla Guinigi Costruzioni). Il comune di Lucca aveva approvato il progetto di bonifica nel 2015. A maggio di quest'anno, la società Esse A3 s.r.l., in nome e per conto della Lazzi, ha presentato il progetto di variante con la proposta di applicazione di una nuova tecnica di bonifica, consistente nell'iniezione di specifici prodotti chimici all'interno dell'acquifero contaminato. La proposta è passata al vaglio della conferenza dei servizi dove ha ricevuto gli atti di assenso dell'Arpat e della regione Toscana.

La determinazione pubblicata sull'albo pretorio approva la variante ponendo però alcune condizioni e prescrizioni. La conferenza dei servizi ha inoltre chiesto delle informazioni aggiuntive. I lavori per l'esecuzione della variante al progetto di bonifica delle acque di falda dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di approvazione della determinazione. Inoltre, entro 30 giorni, la società Linee Automobilistiche F.lli Lazzi s.r.l. in liquidazione dovrà presentare a favore del comune di Lucca garanzie finanziarie pari al 50 per cento del costo stimato per i lavori di bonifica dell'area.

E.B.