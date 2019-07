Fatturazione elettronica: convegno su problematiche a Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 2 luglio 2019, 12:33

Partono sabato 6 luglio i saldi estivi in tutta la regione, e proseguiranno per 60 giorni. Ed è proprio a pochi giorni dalla partenza che inizia, come sempre, la querelle sulla data di inizio, sulla durata e sulla normativa che ne regola il funzionamento

martedì, 2 luglio 2019, 12:29

Il comparto moda per Lucca è un settore strategico che dà lavoro e produce reddito: calzaturiero, tessile, abbigliamento, pelli occupano oltre il 10 per cento delle unità di lavoro ed il comparto copre circa il 20 per cento delle esportazioni di beni

martedì, 2 luglio 2019, 11:27

La sicurezza... ai piedi: si rinnova anche per il 2019 l'impegno dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca per offrire gratuitamente a tutti lavoratori della aziende in regola con la Cassa un paio di calzature antinfortunistiche di qualità

lunedì, 1 luglio 2019, 17:05

È stata presentata in commissione la proposta di delibera di assestamento e di salvaguardia degli obiettivi di bilancio. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha spiegato che comporterà una variazione di bilancio da un valore totale di circa 13 milioni di euro.

sabato, 29 giugno 2019, 11:57

Tra il 2015 e il 2019, ovvero in 5 anni, la Tassa sui Rifiuti (TARI), aumenta mediamente dell'1,6%, mentre nell''ultimo anno si assiste a un aumento pari allo 0,9% sul 2018

venerdì, 28 giugno 2019, 17:56

Il mercato dell’antiquariato e la fiera di piazza Grande sono a rischio per l’entrata in vigore del divieto di accesso nel centro storico dei furgoni Euro 0, 1 e 2. A lanciare l’allarme è la Confesercenti Toscana Nord con la sua responsabile Lucca Valentina Cesaretti e con il presidente Anva...