Economia e lavoro



Giovedì il convegno ”Clima e lavoro verso un'economia sostenibile”

lunedì, 15 luglio 2019, 16:23

di barbara ghiselli

“Noi vogliamo che venga superato il dualismo tra ambiente e lavoro e anzi che questi due aspetti possano conciliarsi in vista di un'economia sostenibile”. Queste le parole di Rossano Rossi, segretario generale della CGIL provinciale di Lucca, alla presentazione del convegno “Clima e lavoro verso un'economia sostenibile” che si terrà giovedì 18 luglio all'auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino a partire dalle 9.

Rossi ha fatto presente che il convegno è stato organizzato dalla CGIL Lucca insieme alle associazioni Earth Strike Lucca e Fridays for future Lucca che, seguendo il movimento di Greta Thunberg, chiedono e rivendicano azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. “Siamo orgogliosi di poter collaborare con i giovani di queste due associazioni – ha sottolineato – con questa iniziativa che è propedeutica allo sciopero generale globale del clima che ci sarà il prossimo 27 settembre”. Rossi ha poi ricordato quanto sia necessario far comprendere anche alle aziende sparse sul territorio, l'importanza di un'economia sostenibile che non vada ad intaccare il lavoro ma lo affianchi, salvaguardando l'ambiente. “Gli assi viari? Possono essere utili per le numerose aziende tra le quali quelle del cartario ma il progetto del viadotto in cemento armato da Ponte a Moriano ad Altopascio ritengo che non permetterebbe di far conoscere e vedere la bellezza della nostra zona. Noi non diciamo infatti di no a prescindere agli assi viari però vorremmo che venissero fatti con il minor impatto possibile sull'ambiente e sul territorio”.

Anche Fabrizio Simonetti, segretario CGIL Lucca ha ricordato quanto sia importante aprire una discussione su questa tematica e dare quindi un contributo per l'inizio di un percorso che veda i temi del lavoro e dell'ambiente avviarsi verso un percorso virtuoso. Dello stesso parere Maria Rosa Costabile della CGIL di Lucca che ha inoltre specificato che ai temi dell'ambiente e del lavoro è giusto aggiungerne un altro di fondamentale importanza ovvero la salute, argomento che dovrebbe essere affrontato in futuro.

Alla conferenza è stato inoltre detto che il convegno partirà con un'introduzione di Fabrizio Simonetti e proseguirà con gli interventi di Maurizio Brotini, segretario regionale CGIL politiche ambientali e territoriali, dei rappresentanti delle associazioni Earth Strike Lucca & Fridays for Future, di Simone D'Alessandro, professore di economia politica all'Università di Pisa e di Matteo Villa, professore di sociologia economica all'università di Pisa. A metà mattinata è previsto un coffee break offerto da Equinozio Lucca al quale seguirà l'intervento di Francesco Girardi, ingegnere ambiente e territorio (ASA TIVOLI s.p.a) poi un dibattito e le conclusioni a cura di Gianna Fracassi, segretaria confederale CGIL – politiche del clima e dell'ambiente.