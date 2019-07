Economia e lavoro



"Il ponte sul Serchio, buon esempio e auspicio positivo per gli assi viari"

martedì, 16 luglio 2019, 20:20

"L'avanzamento del processo che condurrà alla realizzazione del nuovo ponte sul Serchio è una buona notizia. Vogliamo leggerlo anche come un buon auspicio per l'altra e ancor più importante opera di cui il territorio lucchese ha assoluta necessità, cioè gli assi viari. I passi avanti decisivi fatti per il ponte sono dovuti in primo luogo alla positiva sinergia che si è creata fra le amministrazioni interessate: quella stessa sinergia che sembra profilarsi, e vogliamo sperare che si sostanzierà, per gli assi. Le aziende sono giustamente esasperate per le carenze infrastrutturali che ostacolano il traffico industriale, costringendo i mezzi a percorsi difficili e lunghi per estensione e tempi di percorrenza; basti pensare agli effetti delle limitazioni al traffico su viale Europa e alla situazione sulla SP Lucchese Romana, da Porcari ad Altopascio. L'assenza intorno a Lucca di un sistema di tangenziali, che quasi tutte le altre città toscane hanno, è veramente una grave e inspiegabile pecca che non si meritano né l'industria, né il turismo, gli altri settori e i cittadini lucchesi."

Così il presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi commenta la notizia della probabile apertura a settembre del bando di gara per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio, ricordando il nodo non ancora del tutto risolto degli assi viari. Sul tema si esprime anche il presidente di ANCE Toscana Nord e delegato per le infrastrutture di Confindustria Toscana Nord, Stefano Varia:

"La realizzazione di queste opere è necessaria per fornire al territorio lucchese una dotazione infrastrutturale efficiente. Ma per arrivare in maniera compiuta a questo obiettivo non occorrono solo opere di portata rilevante come gli assi viari o il ponte sul Serchio, ma anche altri interventi di minore entità. Manca completamente da molti anni la manutenzione delle strade del territorio provinciale e continuiamo ad avere una carente viabilità di accesso a molte zone industriali come quelle di Carraia e di Salanetti. Le normative nazionali non facilitano la vita delle stazioni appaltanti, anzi talvolta sembrano pensate appositamente per scoraggiarle, come ho avuto modo di osservare anche recentemente a proposito del cosiddetto Sblocca-cantieri. Tuttavia se le amministrazioni locali sono determinate nel perseguire vere politiche di sviluppo e sono disponibili, quando è necessario, a collaborare fra loro, sono sicuro che i risultati arriveranno. Pur fra molte difficoltà è possibile potenziare le infrastrutture e nello stesso tempo rivitalizzare il settore dell'edilizia, che continua a soffrire per mancanza di investimenti."