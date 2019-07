Economia e lavoro



Impiantistica sportiva e periferie: questi gli obiettivi prioritari della prima variazione al piano triennale dei lavori pubblici

giovedì, 4 luglio 2019, 14:58

Grandi progetti, impianti sportivi, attenzione al territorio e alle periferie. Questi gli obiettivi che hanno guidato l'amministrazione comunale per la redazione della prima variazione al Piano Triennale dei lavori pubblici.



“La manovra – spiega l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – prevede per quest'anno l'allocazione di risorse consistenti per i grandi progetti dell'amministrazione comunale che andranno a incidere sui quartieri dell'immediata periferia, San Vito e San Concordio, oltre Sant'Anna, dove gli interventi sono partiti precedentemente e sono, ad oggi, in fase avanzata di esecuzione. La variazione – prosegue Marchini – consentirà di effettuare quest'anno lavori importanti sull'impiantistica sportiva comunale e per il prossimo anno l'amministrazione destina risorse in via prioritaria alla ristrutturazione della palestra Bacchettoni, che tornerà ad essere un punto di riferimento essenziale per l'attività sportiva delle scuole, della città e del territorio nel suo complesso”.



Grandi opere. La variazione del Piano Triennale prevede per il 2019 l'inserimento di 2milioni di euro per la ristrutturazione dell'edificio a shed extra Piuss all'ex Manifattura da destinare all'Expo del Fumetto. Inserito il secondo lotto di intervento per il restauro dell'acquedotto del Nottolini che insieme al primo lotto prevedono un importo complessivo di 590mila euro. 2milioni di euro saranno destinati al restauro e alla valorizzazione delle Mura urbane, con interventi per migliorarne la sicurezza e accrescerne l'accessibilità. Sui Quartieri Social vengono anticipati al 2019 i finanziamenti per tutta una serie di interventi su San Concordio e San Vito.



Impianti sportivi. Nella variazione per il 2019 si prevedono ulteriori risorse per la sistemazione delle recinzioni a seguito della sistemazione del parquet del Palasport (50.000 euro) finanziata dall'associazione “Amici del basket”, per il rifacimento della pista di atletica del Campo scuola Martini (140.000 euro), per il miglioramento e l'adeguamento sismico della palestra di San Lorenzo a Vaccoli e per la copertura della pista di pattinaggio di via del Brennero (121.000 euro). Nel 2020, 500.000 euro vengono destinati dall'amministrazione comunale alla ristrutturazione della palestra dei Bacchettoni.



Periferie. Si inseriscono 310.000 euro per il ripristino dei movimenti franosi in via Castagnori a Castagnori e in via del Grottone a Torre. 250.000 euro vengono destinati alla sistemazione dello smottamento e al consolidamento della scarpata in via del Brennero a San Michele in Escheto. 88.000 euro serviranno per la progettazione che porterà al rifacimento del ponte sul rio Contesora in via della Chiesa a Santa Maria a Colle e 57.000 euro saranno utilizzati per la progettazione per sistemare quello sul rio Freddana, in via delle Piagge a Sant'Alessio. 70.000 euro serviranno per studiare soluzioni per migliorare i parapetti delle strade comunali lungo il condotto pubblico, in particolare a San Pietro a Vico. Per Antraccoli sono inserite risorse per la realizzazione di un parcheggio vicino alla scuola Guidi. 11.336 euro saranno utilizzati per il restauro dei monumenti di piazza della Croce a Borgo Giannotti e di via della Formica a San Concordio.

Per il centro storico da segnalare il finanziamento di 70.000 euro per rendere inclusivo il parco giochi di piazzale San Donato.



La variazione del Piano Triennale dei lavori pubblici domani (5 luglio) sarà vagliata dall'apposita commissione e approderà in consiglio comunale il 9 luglio, contestualmente alla seconda variazione e assestamento del Bilancio 2019.