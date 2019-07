Mercato artigianale in piazza San Giusto

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 30 luglio 2019, 17:59

E’ Valentina Cesaretti, responsabile area Lucca di Confesercenti Toscana Nord, a commentare così la decisione del Tar che ha dato ragione ai noleggiatori

lunedì, 29 luglio 2019, 17:01

Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo in piazzale Sforza, nel quartiere di Sant'Anna, nell'area oggetto degli interventi PIU. L'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini e il direttore dei lavori, l'ingegnere Francesca Guidotti, sono intervenuti a seguito delle sollecitazioni di cittadini residenti nella zona

lunedì, 29 luglio 2019, 16:19

L'incontro è stato l'occasione per un aggiornamento complessivo sull'avvio dei prossimi lavori che sono stati illustrati nel dettaglio dai tecnici e che riguarderanno il quartiere. Il confronto è stato inoltre utile ad avere conferma dai singoli soggetti della volontà di continuare a collaborare con l'amministrazione Comunale per questo importante obiettivo...

lunedì, 29 luglio 2019, 15:54

Incarico di alto livello per il calzaturiero di Monsummano Terme: nella squadra del nuovo presidente di Assocalzaturifici Siro Badon entra anche Federico Bartoli di Tiger Flex srl. Bartoli assume la vicepresidenza dell'associazione di rappresentanza nazionale del settore calzaturiero, facente parte del sistema Confindustria, assieme a quattro colleghi di altri territori...

lunedì, 29 luglio 2019, 08:49

I soggetti IRPEF, percipienti canoni di locazione su immobili di proprietà, devono dichiarare il relativo importo in dichiarazione dei redditi e precisamente nel quadro RB del modello Unico

venerdì, 26 luglio 2019, 16:33

Buone notizie per quei pubblici esercizi lucchesi che non hanno spazi interni dove collocare i propri bidoncini dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha infatti concesso, proprio per queste tipologie di attività, la deroga per posizionale i contenitori all’esterno del locale non solo per il periodo necessario al ritiro dei rifiuti