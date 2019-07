Economia e lavoro



Murabilia 2019: 6, 7 e 8 settembre protagonista ancora il Giappone

mercoledì, 17 luglio 2019, 15:01

di gabriele muratori

Quasi tutto pronto per Murabilia 2019, la tradizionale fiera del verde, tra gli eventi protagonisti del settembre lucchese, presentata questa mattina presso Palazzo Orsetti, e minuziosamente descritta da Giuseppe Benedetti di Lucca Crea Srl. L'edizione numero 19 della manifestazione, ha già in serbo una serie di novità per soddisfare gli appassionati del settore orto-floreale. Saranno infatti diversi gli ospiti internazionali di rilievo presenti a Murabilia, tra cui il famoso botanico russo Michail S.Romanov e il cacciatore di piante, vivaista e scrittore americano Daniel J. Hinkley, il giardiniere transilvano Razvan Chisu e il collezionista francese Oliver Colin, che animeranno la manifestazione ancora improntata sull'argomento "Sguardi a Oriente". E sarà quindi la volta del Giappone a mettere in mostra il proprio repertorio florovivaistico, dove ampi spazi dedicati a bonsai, ikebana, origami, medaka, marimo e koinobori, faranno da padroni per ciò che riguarda la parte esotica dell'evento. Tutto ciò è molto altro in programma, si alterneranno come sempre con gli spazi legati all'arte, quindi illustrazioni botaniche e raffigurazioni floreali, a conferenze e convegni con esperti di fama nazionale e continentale, oltre agli immancabili lavoratori per bambini. Soddisfazione per il vice-sindaco Giovanni Lemucchi, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Francesco Battistini. "Siamo fieri di presentare una manifestazione che, come molte altre, cresce di anno in anno, e soprattutto siamo fieri della collaborazione con Lucca Crea Srl, che ha succeduto alla chiusura dell'Opera delle Mura, accollandosi l'onere di realizzare questa ed altre manifestazioni della nostra città". Conferma immediata da parte Mario Pardini e di Marzia Riccomini, rispettivamente presidente e consigliere del cda Lucca Crea Srl. "Stiamo bene collaborando con l'amministrazione comunale, e stiamo anche mettendo un po' di comics dentro ogni altro evento. Pare che la strategia ben funzioni". La manifestazione, che si terrà nel weekend 6-7-8 settembre prossimi, si svolgerà nella solita location delle Mura e dell'orto botanico senza particolari variazioni. Info già online sul sito internet dell'evento: www.murabilia.com.