Sicurezza e contrasto allo spopolamento delle zone svantaggiate e aumento delle pensioni minime al centro dell’incontro della Cia e dell’Anp con il prefetto Falco

giovedì, 4 luglio 2019, 14:58

500 mila euro nel 2020 per la palestra Bacchettoni. L'assessore Marchini: “Si destinano risorse per i grandi progetti dell'amministrazione e per interventi mirati nelle periferie”.

giovedì, 4 luglio 2019, 12:17

Nei primi tre mesi del 2019 è stato registrato un valore in calo del -6,1% (-55 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto riguarda le vendite all'estero della provincia di Lucca per un ammontare complessivo pari a 854 milioni di euro

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:43

La replica del segretario Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani: "Come vorrebbero formare questo laboratorio? Ci sarà il turn over dei due tecnici che vanno in pensione in autunno? E quali attività faranno?"

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:48

L'allarme viene lanciato dal direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci, all'indomani della comunicazione del Genio Civile della prossima chiusura del corso d'acqua per effettuare lavori di manutenzione

mercoledì, 3 luglio 2019, 09:37

Stefano Varia, presidente di Ance Toscana Nord punta il dito contro il sofferto Decreto che, dopo aver minato la tenuta del Governo nei mesi scorsi, si presenta come un insieme di norme di compromesso che sostanzialmente non porteranno all'attesa svolta

martedì, 2 luglio 2019, 17:04

Una platea con professionisti provenienti da tutto il mondo ha caratterizzato l’incontro annuale sulle attività di cooperazione sanitaria internazionale realizzate nella Area Vasta nord ovest che si è tenuto nei giorni scorsi a Lucca