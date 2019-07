Economia e lavoro



Web marketing per aziende: curiosità e boom di presenze all’evento di Conflavoro Pmi, Scontitaly e Prima Posizione

venerdì, 12 luglio 2019, 12:38

Oltre 60 imprenditori e professionisti si sono avvicendati lo scorso giovedì nella sala congressi ‘A. Orazi’ di Conflavoro Pmi Lucca, dove l’associazione di categoria, in partnership con Scontitaly, ha promosso il seminario ’Come vincere nel web’. Relatore dell’evento sul marketing d’impresa, primo step di un percorso formativo che avrà cadenza periodica da settembre, è stato Emanuele Manganelli di Pima Posizione. Ques’ultima è un’agenzia di web marketing di Padova specializzata nel posizionamento delle aziende, di qualsiasi settore e grandezza, sui motori di ricerca online.

Manganelli, senza tecnicismi di sorta, ha svelato e reso comprensibili anche ai più inesperti le principali regole della scrittura web e di come la comunicazione digitale, se ben applicata, possa influire in modo altamente positivo nel mercato di un’azienda. E non si tratta soltanto di E-commerce, attenzione. La curiosità dei presenti è stata la vera protagonista della giornata, portando il seminario a diventare un confronto continuo tra le parti, anche con esempi pratici come quello di scontitaly.it. Una modalità che ha permesso ai partecipanti di affrontare con ancora maggior semplicità gli argomenti trattati.

La prossima tappa del percorso si svolgerà a settembre e sarà dedicata ancora alla comunicazione volta a migliorare la visibilità dell’azienda, stavolta affrontando la comunicazione più tradizionale, quella offline. Info su lucca@conflavoro.it o al numero verde 800 911 958.