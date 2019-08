Economia e lavoro



eBay: attenzione alla truffa

martedì, 20 agosto 2019, 20:11

Quando si compra qualcosa attraverso eBay, spesso il pagamento avviene tramite PayPal, un metodo di pagamento che molti considerano sicuro ed affidabile. Ciò che molti non sanno però è che un clic sbagliato può portare ad essere vittima di una frode. In questo articolo cercheremo di spiegare a cosa bisogna porre attenzione.

Come nasce eBay

La storia di eBay inizia già nel 1995, quando il suo fondatore, Pierre Omidyar, crea una piccola società basata sul concetto di asta, chiamata "Auction Web" in cui venivano offerti piccoli oggetti domestici usati. Nel 1996, eBay inizia ad espandersi ed inizia ad assumere dipendenti, a cominciare da un uomo, Chris Agarpao, per aiutare a coordinare le operazioni online di questo centro commerciale virtuale. Una curiosità: Chris è ancora oggi un dipendente eBay e ricorda con affetto i giorni in cui ha iniziato il suo percorso con il gigante dell'asta.

Una delle caratteristiche di maggior successo della piattaforma eBay è il sistema di feedback. Pensato dal fondatore originale, Omidyar, questo sistema è stato aggiunto già nel 1996, quando le vendite di eBay stavano cominciando a decollare in maniera esponenziale. Questo sistema di feedback permette agli utenti di fornire informazioni sui venditori e sottolineare se c’è da fidarsi o meno di loro. Come per gli amanti dello sport è importante un analisi e comparazione imparziale dei siti di scommesse, così per gli utenti di una piattaforma di shopping online, come eBay, è fondamentale sapere le opinioni sui diversi venditori in modo da non cadere in truffe e frodi o prodotti scadenti.

Il successo di “Auction Web” è iniziato molto presto: già nei primi due anni di attività infatti, ha registrato vendite per oltre 7,2 milioni di dollari. Nel settembre del 1997, “Auction Web” ha ufficialmente cambiato nome passando appunto ad eBay.

...Ma tornando alla truffa

eBay è senza dubbio una delle piattaforme di online shopping più popolari non solo a livello nazionale, ma anche a livello mondiale. Qui viene offerto di tutto: dal maglione che è diventato troppo piccolo al vecchio telefono cellulare. Sicuramente eBay ha iniziato la sua carriera offrendo agli utenti prodotti di seconda mano e già usati, ma ora non è raro trovare molti venditori che offrono anche prodotti nuovi dai prezzi sorprendenti. Ed è proprio in questo caso che bisogna fare attenzione.

Ecco come funziona “il gioco”: i truffatori mettono in vendita prodotti popolari e di marca come scarpe da ginnastica, vestiti, iPhone o robot da cucina di alta qualità ad un prezzo economico, ma non frivolo. Gli utenti credono così di trovarsi davanti ad un buon affare e contattano il venditore senza indugi, questo chiede loro un pagamento tramite PayPal. In concreto, il cliente dovrebbe effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di PayPal - e al di fuori del sito di eBay - selezionando necessariamente l’opzione di pagamento "familiari e amici", perché - questa la motivazione del venditore - non presenta costi aggiuntivi o commissioni a terzi. Questo sembra un piccolo dettaglio non solo a favore del venditore, ma anche a favore dell’acquirente che risparmia ulteriormente sul prezzo, ma in realtà ha gravi conseguenze in caso di frode. Nei negozi online infatti, la protezione dell'acquirente prevista da PayPal, si applica solo con l’opzione "beni e servizi". Se viene scelta l’opzione "familiari e amici" per concludere un acquisto, la protezione di PayPal non è valida ed il recupero del denaro diventa così praticamente impossibile.

Alla polizia vengono ripetutamente segnalati casi di vittime che sono state ingannate in questo modo per importi di diverse centinaia di euro. Gli autori sono - ahimè - catturati raramente. L'indirizzo e-mail Paypal utilizzato dal venditore è spesso infatti un indirizzo usa e getta. L'account Paypal esiste solo per un breve periodo di tempo e non appena il denaro arriva nell'account, questo viene prontamente inoltrato sul conto del truffatore e l'account viene chiuso al volo. Recuperare i dati diventa così un’operazione complicata.

Attenzione quindi all’uso dell'opzione "familiari e amici" quando si tratta di versamenti ad estranei. Risparmiare qualcosa rischiando di perdere l’importo completo vale veramente la pena?