Ex campo Balilla, Confesercenti: "Dalla parte di Lucca Crea"

mercoledì, 7 agosto 2019, 15:41

E’ Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, a sollevare la questione dei portali on line dove è possibile prenotare le strutture ricettive e su alcune mancanze di controlli sulle offerte proposte

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:54

Creare una stretta collaborazione, tra ente consortile e associazionismo, al fine di garantire il maggior impegno possibile nella salvaguardia delle specie ittiche e della fauna, presenti nei corsi d’acqua

lunedì, 5 agosto 2019, 14:32

Ogni mercoledì del mese di agosto verrà allestito il mercato artigianale al Portone dei Borghi, nel tratto pedonale. Nei giorni del 7, 21, 28 agosto si ripeterà l’appuntamento previsto dal calendario degli eventi concordato fra Comune e associazioni di categoria, tra cui la Cna

sabato, 3 agosto 2019, 11:22

Il progetto O.P.E.R.A. nasce per promuovere l'occupazione sostenendo l'auto-imprenditorialità, la micro impresa e l'imprenditorialità in ogni settore e in Toscana coinvolgerà le zone della costa che hanno sofferto di più la crisi industriale ed economica

venerdì, 2 agosto 2019, 13:23

Life Aspire, il progetto europeo dedicato alla logistica urbana sostenibile nei centri storici di piccole e medie dimensioni, prosegue il suo percorso coinvolgendo attivamente operatori del settore e categorie economiche

giovedì, 1 agosto 2019, 17:08

Maxi-investimento per la manutenzione e la riqualificazione tecnologica degli impianti elettrici in numerose scuole del territorio: l'amministrazione Tambellini ha infatti investito circa 400mila euro per i lavori, che riguardano l'adeguamento degli impianti e, in due casi, la sostituzione dei corpi illuminanti, in programmazione per il mese di agosto