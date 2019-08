Economia e lavoro



La provincia di Lucca al lavoro per individuare la soluzione migliore per l'istituto Giorgi

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:36

La provincia di Lucca è al lavoro per individuare la migliore soluzione provvisoria per l'Istituto Giorgi, in attesa della realizzazione della nuova scuola al polo scientifico tecnologico professionale "Fermi-Giorgi" di Lucca per la cui realizzazione la provincia guidata da Luca Menesini ha già vinto un finanziamento da 14 milioni e 108 mila euro tramite i mutui Bei.

"Non appena sarà chiara la soluzione migliore che ovviamente condivideremo con la dirigenza scolastica - precisa il presidente Menesini - farò a breveun incontro con la stampa, rendendo noto sia l'iter che seguiremo, sia le tempistiche. Adesso è il momento di lasciare lavorare gli uffici, perché ovviamente il nostro obiettivo è quello di portare a casa una soluzione migliorativa per la scuola stessa, rispetto alla sede attuale in via del Giardino Botanico. Le condizioni ci sono e a questo stiamo lavorando".

Le procedure per costruire la nuova scuola al "Fermi-Giorgi" partiranno il prossimo anno.

"Nel frattempo daremo alla scuola una sede provvisoria valida - continua Menesini-. Si tratta di una scuola con un numero inferiore di studenti rispetto al Civitali-Paladini, pertanto anche individuare locali alternativi in cui poter trasferire le attività didattiche è sicuramente meno complesso. Mi sento quindi di rassicurare sul percorso che stiamo intraprendendo, sia perché i nostri uffici e la dirigenza scolastica stanno collaborando in modo costruttivo e con grande professionalità, sia perché ci sono i tempi per garantire il sereno avvio delle lezioni a settembre. La soluzione provvisoria saràmigliorativa anche dal punto di vista didattico per studenti e personale scolastico".