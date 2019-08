Economia e lavoro



L'importanza degli eventi per Lucca e il suo territorio, l'intervento del presidente della Camera di Commercio Bartoli

giovedì, 1 agosto 2019, 15:01

Si sono appena conclusi a Lucca eventi importanti quali Lucca Summer Festival, Virtuoso & Bel Canto Festival, Extra Lucca Summer Edition. Iniziative di richiamo e di promozione per la città di Lucca, che rappresentano una risorsa turistica sia per il pubblico che richiama, sia per l'immagine di Lucca veicolata in tutto il mondo attraverso la promozione sempre più social.

"Il successo di questi eventi – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli – conferma ancora una volta come il territorio di Lucca coniughi arte e storia, eventi e concerti, cultura ed enogastronomia, coinvolgendo il visitatore in un'esperienza di qualità unica ed indimenticabile.

Il Lucca Summer Festival 2019 si conferma sempre più come un evento irrinunciabile nel cartellone nazionale dei Festival estivi sia per la qualità della proposta artistica, sia per la perfetta organizzazione.

Virtuoso & Belcanto Festival 2019, continua a consolidare la bontà della sua proposta artistica: un'occasione unica di confronto fra giovani talenti e musicisti affermati a livello internazionale – ha proseguito Giorgio Bartoli - che riesce a coinvolgere l'intero e affascinante patrimonio di chiese, piazze, palazzi e giardini.

Infine, Extra Lucca Summer Edition si conferma come un'occasione per fare cultura ed in particolare educare le nuove generazioni a comprendere il vero olio Evo attaverso le degustazioni di etichette di produzione italiana di olio extravergine artigianale di qualità, con l'opportunità di assaggiare i vini toscani ed italiani e le eccellenze di cibo prodotti da artigiani del gusto.

Un ringraziamento quindi – ha continuato il Presidente dell'ente camerale - agli ospiti italiani e stranieri presenti sul nostro territorio e a tutti gli artisti che si sono avvicendati sul palco di Piazza Grande, nelle chiese e nei palazzi, ai docenti e agli studenti italiani e stranieri che sono venuti a Lucca per le masterclass di perfezionamento, nonché a coloro che hanno reso possibile tutto ciò: un ringraziamento quindi alla D'Alessandro e Galli che ha organizzato il Lucca Summer Festival, al Direttore artistico di Virtuoso & Belcanto Festival, Riccardo Cecchetti e a tutto il suo staff, all'Accademia Maestro d'olio e a Fausto Borella per l'edizione estiva di Extra Lucca."

Il Presidente Giorgio Bartoli ha concluso sottolineando "l'importanza del concorso di energie tra l'organizzazione, l'amministrazione comunale e provinciale, le categorie economiche, i media locali, ciascuno impegnato con le proprie competenze a realizzare e a valorizzare al meglio il grande evento".