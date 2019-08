Mercato artigianale in piazza Anfiteatro e piazza San Giusto

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 22 agosto 2019, 17:09

Con un comunicato unitario Benedetti (SLC-CGIL), Del Prete (SLP-CISL) e Paganelli (UIL-POSTE) intervengono in merito alla situazione che si è venuta a creare negli uffici postali e nel recapito della provincia di Lucca circa le sostituzioni delle carenze strutturali e per la copertura delle ferie estive

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:15

Sono state firmate e pubblicare oggi le ordinanze che riguardano le limitazioni concordate con la Questura di Lucca per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e per l'utilizzo di contenitori rigidi in occasione della Notte Bianca e del Luna Park

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:36

La provincia di Lucca è al lavoro per individuare la migliore soluzione provvisoria per l'Istituto Giorgi, in attesa della realizzazione della nuova scuola al polo scientifico tecnologico professionale "Fermi-Giorgi" di Lucca per la cui realizzazione la provincia guidata da Luca Menesini ha già vinto un finanziamento da 14 milioni e...

martedì, 20 agosto 2019, 20:11

Quando si compra qualcosa attraverso eBay, spesso il pagamento avviene tramite PayPal, un metodo di pagamento che molti considerano sicuro ed affidabile. Ciò che molti non sanno però è che un clic sbagliato può portare ad essere vittima di una frode

lunedì, 12 agosto 2019, 16:40

Artigianato lucchese: ultimi giorni per partecipare alla mostra mercato "LuccArtigiana", quarta edizione della fiera promozionale dell'artigianato lucchese "DOCG" che dal 27 al 29 settembre raccoglierà le migliori creazioni all'ex Real Collegio, con ingresso gratuito per il pubblico

lunedì, 12 agosto 2019, 15:16

E' stata affidata alla ditta Luminarie Fratelli Di Meo snc, per una spesa complessiva di 90.585 euro, la fornitura dei lumini a cera in occasione della Luminara di Santa Croce del 13 settembre