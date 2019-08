Economia e lavoro



Mercato artigianale in piazza Napoleone

venerdì, 9 agosto 2019, 14:56

Per la settimana di ferragosto non poteva mancare il consueto appuntamento dei mercati nelle piazze del centro storico. A partire da lunedi 12 fino a venerdi 16 agosto, cittadini e turisti potranno trovare i banchi del mercato artigianale in piazza Napoleone.

Una trentina di banchi, tutti con prodotti esclusivamente italiani, saranno aperti fino a tarda sera per permettere lo shopping anche nelle ore più fresche della giornata.

La manifestazione fa parte del calendario comunale dei mercati promosso dal Comune e organizzato dalle associazioni di categoria, fra cui la Cna e Piazzainarte, nel centro storico.

Sui banchi saranno presenti manufatti di grande pregio e qualità, all’insegna di un artigianato da apprezzare e valorizzare. Si tratta prodotti di diverso tipo, dalla pelletteria ai foulard, alla bigiotteria all’abbigliamento, ma anche alimentari: liquori, spezie, aceto balsamico, biscotti artigianali, liquirizia, riso di diverse varietà.

“A metà anno possiamo dire che l’esperimento dei mercati nelle piazze del centro sta avendo molto successo – conferma Nadia Moriconi di Piazzainarte – a dimostrazione che le attività concertate fra le associazioni ed il Comune portano a risultati positivi”.

Con un’attenzione particolare a chi vorrà portarsi a casa – magari all’estero - un ricordo del nostro Paese.

L’appuntamento finale del mese di agosto è previsto per il 29 e 30 in piazza Anfiteatro.