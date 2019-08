Rii di Lucca e Piana: al via seconda tranche di lavori di manutenzione del Consorzio, circa un milione e 800mila euro di investimento per opere su 300 chilometri di corsi d’acqua

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 28 agosto 2019, 17:25

La nuova direttrice della struttura complessa “Neuropsichiatria infantile nord” (ambiti territoriali di Lucca, Versilia e Massa Carrara) è Beatrice Milianti

mercoledì, 28 agosto 2019, 16:14

Giovedì 29 e venerdì 30 agosto il calendario degli eventi concordato fra Comune e associazioni di categoria (fra cui la Cna), prevede la presenza dei banchi degli artigiani nella piazza ovale, mentre per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre gli artigiani saranno in piazza S.Giusto

giovedì, 22 agosto 2019, 17:09

Con un comunicato unitario Benedetti (SLC-CGIL), Del Prete (SLP-CISL) e Paganelli (UIL-POSTE) intervengono in merito alla situazione che si è venuta a creare negli uffici postali e nel recapito della provincia di Lucca circa le sostituzioni delle carenze strutturali e per la copertura delle ferie estive

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:15

Sono state firmate e pubblicare oggi le ordinanze che riguardano le limitazioni concordate con la Questura di Lucca per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e per l'utilizzo di contenitori rigidi in occasione della Notte Bianca e del Luna Park

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:36

La provincia di Lucca è al lavoro per individuare la migliore soluzione provvisoria per l'Istituto Giorgi, in attesa della realizzazione della nuova scuola al polo scientifico tecnologico professionale "Fermi-Giorgi" di Lucca per la cui realizzazione la provincia guidata da Luca Menesini ha già vinto un finanziamento da 14 milioni e...

martedì, 20 agosto 2019, 20:11

Quando si compra qualcosa attraverso eBay, spesso il pagamento avviene tramite PayPal, un metodo di pagamento che molti considerano sicuro ed affidabile. Ciò che molti non sanno però è che un clic sbagliato può portare ad essere vittima di una frode